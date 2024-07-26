Путин поручил создать оргкомитет Национального центра «Россия»

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
В результате преобразований должен появиться оргкомитет Национального центра «Россия». Срок указан — 1 сентября этого года.
Вместе с этим будет подготовлена стратегия представления на международных мероприятиях достижений РФ в различных сферах экономики и культуры. Планируется сформировать просветительские материалы об опыте выставки «Россия» и о работе национального центра.
Стоит отметить, что выставка оказалась в топ-10 мероприятий в мире, которые посетили больше всего. Так, Дни Ростова посетили свыше 7 тысяч граждан.
Всего же на организованных стендах побывали несколько миллионов человек. На площадку несколько раз приезжал глава государства.