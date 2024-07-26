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Updated Сегодня, 07:16

Путин поручил создать оргкомитет Национального центра «Россия»

Путин поручил создать оргкомитет Национального центра «Россия»

26 июля 2024, 07:14
Фото: Изображение Midjourney
Путин поручил создать оргкомитет Национального центра «Россия»
Глава государства Владимир Путин поручил преобразовать оргкомитет по подготовке и проведению выставки-форума «Россия», говорится в Tekegram-канале Кремля.

В результате преобразований должен появиться оргкомитет Национального центра «Россия». Срок указан — 1 сентября этого года.

Вместе с этим будет подготовлена стратегия представления на международных мероприятиях достижений РФ в различных сферах экономики и культуры. Планируется сформировать просветительские материалы об опыте выставки «Россия» и о работе национального центра.

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Стоит отметить, что выставка оказалась в топ-10 мероприятий в мире, которые посетили больше всего. Так, Дни Ростова посетили свыше 7 тысяч граждан.

Всего же на организованных стендах побывали несколько миллионов человек. На площадку несколько раз приезжал глава государства.

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#Илья Протвинов#Общество#Россия#Путин#Оргкомитет#Национальный центр
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