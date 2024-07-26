Жара выше +30 градусов накроет Ростов-на-Дону в конце июля

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
Дождей на предстоящих выходных не ожидается. Температура воздуха в Ростове днём составит от +30 до +33 градуса. Вечером она будет опускаться до +19 градусов. Скорость ветра составит не больше пяти метров в секунду. При этом УФ-индекс в Ростове останется высоким. Без защиты от солнца на улицу в Ростове не рекомендуется выходить.
Последние дни июля будут облачными. Жара не превысит +34 градусов днём. Осадков в городе не ожидается. Скорость ветра останется умеренной.