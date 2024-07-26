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Posted Сегодня, 07:49

Published Сегодня, 07:49

Modified Сегодня, 07:51

Updated Сегодня, 07:51

Жаркая и сухая погода вернется в Ростов-на-Дону на выходных

Жара выше +30 градусов накроет Ростов-на-Дону в конце июля

26 июля 2024, 07:49
Фото: rostovgazeta.ru
Жаркая и сухая погода вернется в Ростов-на-Дону на выходных

Жаркая и сухая погода вернется в Ростов-на-Дону на выходных

В субботу и воскресенье в Ростове-на-Дону температура воздуха будет свыше +30 градусов, сообщили синоптики.

Дождей на предстоящих выходных не ожидается. Температура воздуха в Ростове днём составит от +30 до +33 градуса. Вечером она будет опускаться до +19 градусов. Скорость ветра составит не больше пяти метров в секунду. При этом УФ-индекс в Ростове останется высоким. Без защиты от солнца на улицу в Ростове не рекомендуется выходить.

Последние дни июля будут облачными. Жара не превысит +34 градусов днём. Осадков в городе не ожидается. Скорость ветра останется умеренной.

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Ранее синоптики сообщили, когда снова начнутся дожди в Ростове-на-Дону.

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