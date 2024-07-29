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Published Сегодня, 05:43

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С начала лета в Ростовской области в водоемах погибли 37 человек

В Ростовской области в водоемах погибли 37 человек

29 июля 2024, 05:43
Фото: 1MI
С начала лета в Ростовской области в водоемах погибли 37 человек

С начала лета в Ростовской области в водоемах погибли 37 человек

В Ростовской области с начала летнего сезона утонули 37 человек, сообщили в региональном УМЧС.

В том числе погиб один несовершеннолетний. Местных жителей призвали не купаться в местах, которые для этого не предназначены.

В управлении также напомнили, что не стоит злоупотреблять алкоголем.

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Так, одно из происшествий случилось в Волгодонске, где двое мужчин отдыхали на Сухо-Соленовском заливе. Они распивали алкоголь, после чего пошли купаться.

Один из них утонул, ему было 39 лет.

Кроме того, Следком начал проверки из-за гибели людей в водоемах Ростовской области.

До этого заплыв в реке для пьяного жителя региона закончился смертью.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#УМЧС#Водоемы#Происшествия
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