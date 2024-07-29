В Ростовской области в водоемах погибли 37 человек

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
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Updated Сегодня, 06:00
В том числе погиб один несовершеннолетний. Местных жителей призвали не купаться в местах, которые для этого не предназначены.
В управлении также напомнили, что не стоит злоупотреблять алкоголем.
Так, одно из происшествий случилось в Волгодонске, где двое мужчин отдыхали на Сухо-Соленовском заливе. Они распивали алкоголь, после чего пошли купаться.
Один из них утонул, ему было 39 лет.
Кроме того, Следком начал проверки из-за гибели людей в водоемах Ростовской области.
До этого заплыв в реке для пьяного жителя региона закончился смертью.