Неизвестные скручивают металлические крепления забора вокруг больницы в Гуково

Металлические крепления забора вокруг больницы в Гуково в последнее время кто-то скручивает. Вероятно, чтобы сдать на металлолом. В этом случае до проведения ремонтных работ на ограждении используются временные крепежи. Об этом RostovGazeta сообщили в городском медучреждении.

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