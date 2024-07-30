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Posted Сегодня, 13:56

Published Сегодня, 13:56

Modified Сегодня, 13:58

Updated Сегодня, 13:58

Неизвестные скручивают металлические крепления забора вокруг больницы в Гуково

Неизвестные скручивают металлические крепления забора вокруг больницы в Гуково

30 июля 2024, 13:56
Фото: Unsplash
Неизвестные скручивают металлические крепления забора вокруг больницы в Гуково
Металлические крепления забора вокруг больницы в Гуково в последнее время кто-то скручивает. Вероятно, чтобы сдать на металлолом. В этом случае до проведения ремонтных работ на ограждении используются временные крепежи. Об этом RostovGazeta сообщили в городском медучреждении.

Напомним, что жители Гукова возмутились технологией укрепления забора возле Центральной городской больницы. По словам горожан, ограждение примотали не только к деревьям, но и к трансформаторной подстанции.

В больнице объяснили, что работы по установке забора проводились в 2021 году. Гарантийный срок для ремонта уже истек, и укрепление конструкции легло на плечи медучреждения.

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В ЦГБ рассказали, что пролет забора зафиксировали за транспортировочный крепеж кожуха трансформаторной будки временно — до проведения ремонтных работ. Сегодня, по информации больницы, ремонт ограждения проведен.

Также, в ЦГБ попросили RostovGazeta дать разъяснения жителям. О том, что с любыми подобными подозрениями, жалобами и предложениями они могут обращаться в приемную главврача.

Ранее RostovGazeta сообщала, в каким квестом сталкиваются ростовчане для записи на прием к травматологу.

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