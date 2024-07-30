Неизвестные скручивают металлические крепления забора вокруг больницы в Гуково

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Напомним, что жители Гукова возмутились технологией укрепления забора возле Центральной городской больницы. По словам горожан, ограждение примотали не только к деревьям, но и к трансформаторной подстанции.
В больнице объяснили, что работы по установке забора проводились в 2021 году. Гарантийный срок для ремонта уже истек, и укрепление конструкции легло на плечи медучреждения.
В ЦГБ рассказали, что пролет забора зафиксировали за транспортировочный крепеж кожуха трансформаторной будки временно — до проведения ремонтных работ. Сегодня, по информации больницы, ремонт ограждения проведен.
Также, в ЦГБ попросили RostovGazeta дать разъяснения жителям. О том, что с любыми подобными подозрениями, жалобами и предложениями они могут обращаться в приемную главврача.
Ранее RostovGazeta сообщала, в каким квестом сталкиваются ростовчане для записи на прием к травматологу.