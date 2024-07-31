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Published Сегодня, 12:19

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Политолог оценил идею переноса офисов госкорпораций из Москвы в Ростовскую область

Политолог оценил идею переноса офисов госкорпораций в Ростовскую область

31 июля 2024, 12:19
Фото: 1MI
Политолог оценил идею переноса офисов госкорпораций из Москвы в Ростовскую область
Перенос госкорпораций из столицы в регионы позволит сократить разрыв между центром и периферией, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал политолог Александр Сухарь

Политолог Александр Сухарь считает, что идея перевода из Москвы госкорпораций и компаний с той или иной долей государственного участия — правильная.

«Понятно, что при таком массовом исходе государственного бизнеса из столицы Москва потеряет немалую часть доходов. Ведь общий штат сотрудников госкомпаний, а это десятки тысяч человек, живут в столице, питаются, тратятся, платят налоги», — добавляет эксперт.

Политолог также оценил точку зрения скептиков. Они, по его словам, указывают и на такие проблемы, как возможное нарушение налаженной системы управления, затраты на инфраструктуру на новом месте.

«Многие квалифицированные сотрудники не поедут в провинцию, на месте, в том или ином регионе, может возникнут дефицит кадров. Могут возрасти и транспортные расходы, поскольку вся транспортная сеть страны заточена на Москву. Компании-то и расположены преимущественно в столице только потому, что здесь удобнее, рядом все министерства и ведомства, деловые партнеры, коммуникации — все это требует личных контактов и в Москве работать на данный момент несравнимо удобнее», — объясняет Александр Сухарь.

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на другой чаше весов стоит неравномерное развитие регионов, огромный разрыв между центром и перифериейна другой чаше весов стоит неравномерное развитие регионов, огромный разрыв между центром и периферией
на другой чаше весов стоит неравномерное развитие регионов, огромный разрыв между центром и периферией
Фото: rostovgazeta.ru

Однако, говорит политолог, на другой чаше весов стоит неравномерное развитие регионов, огромный разрыв между центром и периферией.

«Это нужно исправлять. Если не сейчас, то когда? Если госкорпорации-таки и компании с государственной долей поедут в регионы, это поспособствует не только выравниванию уровня развития регионов, но и развитию федерализма», — считает эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, что министр ответил на пессимистичные прогнозы развития Ростовской области из-за санкций.

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#Анна Ивченко#Общество#Город#Эксклюзив#Ростовская область
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