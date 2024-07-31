Политолог оценил идею переноса офисов госкорпораций в Ростовскую область

«Многие квалифицированные сотрудники не поедут в провинцию, на месте, в том или ином регионе, может возникнут дефицит кадров. Могут возрасти и транспортные расходы, поскольку вся транспортная сеть страны заточена на Москву. Компании-то и расположены преимущественно в столице только потому, что здесь удобнее, рядом все министерства и ведомства, деловые партнеры, коммуникации — все это требует личных контактов и в Москве работать на данный момент несравнимо удобнее», — объясняет Александр Сухарь.