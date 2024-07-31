Политолог рассказал, как будут контролировать число сим-карт у жителей Ростова

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
Напомним, что Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект об ограничении максимального количества номеров на одного человека. Уточняется, что после вступления закона в силу, ростовчанам позволят иметь не более 20 сим-карт. А иностранным гражданам не более десяти.
«Законопроект хороший и ограничение правильное. Ведь сегодня многие заводят бесчисленное количество сим-карт, в том числе и электронных, для разных задач. Лично у меня есть много сим-карт, но не больше двадцати — я их покупал детям», — отмечает Евгений Михайлов.
Однако большие вопросы у политолога вызывает практика реализации этого закона. А именно то, кто и как будет контролировать данное нововведение?
«Дело в том, что сейчас по-прежнему на любом рынке можно приобрести левые сим-карты и пользоваться ими. Соответственно, уследить за этим в нынешних условиях невозможно», — уверен собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, почему в Ростовской области начали массово блокировать сим-карты.