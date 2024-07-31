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Posted Сегодня, 09:46

Published Сегодня, 09:46

Modified Сегодня, 09:47

Updated Сегодня, 09:47

Политолог рассказал, к чему приведет закон, ограничивающий число сим-карт у ростовчан

Политолог рассказал, как будут контролировать число сим-карт у жителей Ростова

31 июля 2024, 09:46
Фото: 1MI
Политолог рассказал, к чему приведет закон, ограничивающий число сим-карт у ростовчан
Политолог Евгений Михайлов поделился с RostovGazeta мнением, что на практике вряд ли удастся контролировать количество сим-карт у каждого ростовчанина.

Напомним, что Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект об ограничении максимального количества номеров на одного человека. Уточняется, что после вступления закона в силу, ростовчанам позволят иметь не более 20 сим-карт. А иностранным гражданам не более десяти.

«Законопроект хороший и ограничение правильное. Ведь сегодня многие заводят бесчисленное количество сим-карт, в том числе и электронных, для разных задач. Лично у меня есть много сим-карт, но не больше двадцати — я их покупал детям», — отмечает Евгений Михайлов.
Жителей Ростовской области хотят ограничить в количестве сим-карт
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Однако большие вопросы у политолога вызывает практика реализации этого закона. А именно то, кто и как будет контролировать данное нововведение?

«Дело в том, что сейчас по-прежнему на любом рынке можно приобрести левые сим-карты и пользоваться ими. Соответственно, уследить за этим в нынешних условиях невозможно», — уверен собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, почему в Ростовской области начали массово блокировать сим-карты.

Сим-карты начали массово блокировать в Ростовской области
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