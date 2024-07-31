Политолог рассказал, как будут контролировать число сим-карт у жителей Ростова

Напомним, что Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект об ограничении максимального количества номеров на одного человека. Уточняется, что после вступления закона в силу, ростовчанам позволят иметь не более 20 сим-карт. А иностранным гражданам не более десяти.