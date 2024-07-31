Жителей Ростова разбудил звук взрыва на Нансена

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
По их словам, что-то взорвалось во дворе дома, после чего начался пожар. Позже они уточнили, что возгорание произошло в районе ЖК «Гринсайд» на Нансена.
В региональном УМЧС сообщили, что в строящемся многоквартирном доме загорелся силовой кабель. Площадь пожара составила один квадратный метр.
Всего к ликвидации огня привлекли четырех человек, они использовали одну единицу техники.
Ранее появилось видео пожара на мусорном полигоне в Ростове-на-Дону.
До этого власти Гукова оправдались за дымящую свалку, от которой задыхается город.