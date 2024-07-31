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Published Сегодня, 06:37

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Updated Сегодня, 06:39

Ростовчане услышали звук взрыва на Нансена

Жителей Ростова разбудил звук взрыва на Нансена

31 июля 2024, 06:37
Фото: 25.mchs.gov.ru / для иллюстрации
Ростовчане услышали звук взрыва на Нансена

Силовой кабель взорвался в жилом доме в Ростове

В Ростове-на-Дону на улице Нансена раздался звук, похожий на взрыв, сообщили местные жители в Telegram в группе «Это Ростов новости».

По их словам, что-то взорвалось во дворе дома, после чего начался пожар. Позже они уточнили, что возгорание произошло в районе ЖК «Гринсайд» на Нансена.

В региональном УМЧС сообщили, что в строящемся многоквартирном доме загорелся силовой кабель. Площадь пожара составила один квадратный метр.

Появилось видео пожара на мусорном полигоне в Ростове-на-Дону
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Всего к ликвидации огня привлекли четырех человек, они использовали одну единицу техники.

Ранее появилось видео пожара на мусорном полигоне в Ростове-на-Дону.

До этого власти Гукова оправдались за дымящую свалку, от которой задыхается город.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Пожар#Взрыв#Нансена#Происшествия
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