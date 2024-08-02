Танцевать под Еву Польну и изучать картины Босха: куда пойти в Ростове 3 и 4 августа

Только 3 августа на большом экране в кинотеатре «Чарли Вавилон» покажут фильм «Бедные-несчастные» (18+) режиссёра Йоргоса Лантимоса. Главные роли в картине исполнили выдающиеся актёры Эмма Стоун, Уиллем Дефо и Марк Руффало. События фильма происходят в Викторианском Лондоне. Сумасшедший хирург Годвин вылавливает из Темзы тело беременной женщины, прыгнувшей с моста. Он пересаживает ей мозг её нерождённого младенца и реанимирует. Белла поначалу передвигается как кукла и имеет ограниченный словарный запас, но быстро учится. Чтобы наблюдать за ней, Годвин призывает на помощь студента-медика Макса, который выглядит хорошей партией для девушки, но на Беллу кладёт глаз юрист Веддерберн и увлекает её в путешествие, где она познает мир и себя.