Танцевать под Еву Польну и изучать картины Босха: куда пойти в Ростове 3 и 4 августа

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
На предстоящих выходных в Ростов приедут сразу несколько известных исполнителей. В субботу, 4 августа, Embargo выступит Anna Asti. Артистка приедет в город с туром «Феникс» (12+). Самый дешёвый билет на концерт певицы стоит 4,5 тысячи рублей. Она исполнит свои главные хиты и новые песни.
4 августа на фестивале Roof Live выступит ЛСП (16+). Концерты фестиваля проходят на крыше торгового центра «Парк». Билетов на мероприятие практически не осталось, так что фанатам стоит поторопиться.
Также в рамках фестивале Roof Live в Ростов 3 августа приедет Ева Польна (16+). Её концерт попал в топ-10 самых ожидаемых культурных мероприятий города на этой неделе. Певица исполнит свои новые песни, а также хиты «Ева», «Я тебя тоже нет» и «Весь мир на ладони моей».
3 августа в Ростове в клубе «Мёд» выступит также «Иван Курочкин» (16+). Проект называют одним из самых успешных среди новой волны русской независимой музыки. В творчестве отмечают декадентскую лирику, особенное внимание к тёмной и мрачной эстетике, сдержанный и интересный синтезаторный звук, а также мощный вокал.
В «Подземке» 3 августа пройдёт концерт группы Neverlove (16+). В программе мероприятия — все хиты группы и неформальное общение с музыкантами.
В Донэкспоцентре открылась мультимедийная выставка «Огюст Ренуар. Живописец счастья & Клод Моне. Видеть сердцем» (0+). Она проходит в зале «Аметист». Мультимедийные фильмы, как и все выставки креативной студии «Р-Арт», будут состоять из двух основных частей: мультимедийного биографического фильма и интерактивной познавательно-развлекательной зоны.
Также в Донэкспоцентре проходит выставка «Манга и Аниме» (0+). Ранее экспозиция проходила лишь в столице. Теперь выставку такого масштаба, посвященную невероятному культурному феномену, показывают в регионах. На огромной площади будут представлены более 300 экспонатов из частных коллекций фанатов манги и аниме со всего мира, в том числе уникальные исторические материалы и современные произведения.
В Ростовском областном музее открыли новую выставку «Босх и Брейгель: загадки мистической эпохи» (0+). Ростовчане смогут увидеть репродукции картин великих художников. Для каждой репродукции сделали подробное описание. «Работы живописцев одновременно завораживают и пугают, но как раз это и делает их непревзойденными», — пишут организаторы.
В ростовских кинотеатрах состоится премьера фильма «Лето, когда я научилась летать» (12+). В центре сюжета — четырнадцатилетняя София, которая влюблена в брата своей подруги. На летние каникулы мама отправляет её к бабушке в маленький городок на берегу моря. Сначала эта поездка кажется героине с кучной, но там она находит большую и весёлую компанию сверстников и приключения.
Также в кино показывают боевик «Дэдпул и Росомаха» (18+) с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом в главных ролях. Также в фильме можно увидеть Эмму Коррин, Дженнифер Гарнер, Ченнинга Татума и Криса Эванса. По сюжету фильма, Уэйд Уилсон попадает в организацию «Управление временными изменениями», что вынуждает его вернуться к своему альтер-эго Дэдпулу и изменить историю с помощью Росомахи.
Только 3 августа на большом экране в кинотеатре «Чарли Вавилон» покажут фильм «Бедные-несчастные» (18+) режиссёра Йоргоса Лантимоса. Главные роли в картине исполнили выдающиеся актёры Эмма Стоун, Уиллем Дефо и Марк Руффало. События фильма происходят в Викторианском Лондоне. Сумасшедший хирург Годвин вылавливает из Темзы тело беременной женщины, прыгнувшей с моста. Он пересаживает ей мозг её нерождённого младенца и реанимирует. Белла поначалу передвигается как кукла и имеет ограниченный словарный запас, но быстро учится. Чтобы наблюдать за ней, Годвин призывает на помощь студента-медика Макса, который выглядит хорошей партией для девушки, но на Беллу кладёт глаз юрист Веддерберн и увлекает её в путешествие, где она познает мир и себя.
С детьми можно сходить на мультики «Побег из лабиринта времени» (6+), «Головоломку 2» (6+) и «Гадкий я 4» (6+).