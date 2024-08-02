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Posted Сегодня, 17:21

Published Сегодня, 17:21

Modified Сегодня, 17:23

Updated Сегодня, 17:23

В донской столице досрочно завершили ремонт 34 городских дорог

В донской столице досрочно завершили ремонт 34 городских дорог

2 августа 2024, 17:21
Фото: Пресс-служба Администрации г. Ростова-На-Дону
Об этом сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко во время планового заседания.

Всего в этом году городская администрация планировала привести в порядок 46 дорог донской столицы. На 34 из них ремонт завершился, на 9 транспортных артериях продолжаются работы. Готовность этих объектов различна, где-то она составляет 70%, где-то 10%, так как работы начались не так давно. В этом списке улицы Красноармейская, Большая Садовая, Текучева, Вавилова, Сарьяна, Мадояна, Сельская, Нижегородская, Нижненольная. Работы идут и на 19-я линии, а также проспекте Соколова, ремонтируют и площадь Космонавтов. Еще на 3 городских дорогах идет подготовка к ремонту.

Алексей Логвиненко напомнил, что с начала текущего года подрядчики отремонтировали 329 тысяч квадратных метров городских дорог. Глава администрации города добавил, что работы по устранению дефектов дорожного покрытия начались с первых дней января.

— В первую очередь, ремонтируются основные транспортные магистрали и улицы, по которым ходит общественный транспорт. Дорожники стараются выполнять основной объем работ в ночное время, — сказал Алексей Логвиненко.

Спикер городской администрации также сообщил, что в этом году до 1 млрд рублей был увеличен объем финансирования национального проекта «Безопасные и качественные дороги», а также выделены дополнительные 500 млн рублей из областного бюджета при поддержке губернатора Василия Голубева.

Общая протяженность дорог, которые планировалось отремонтировать в этом году составляет 43,7 км, а работы по их ремонту должны завершиться до 1 октября.
В целом до конца текущего года город запланировал увеличить нормативное состояние дорог с 48% до 52%, а к 2035 году довести эту цифру до 70%.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в донской столице начался ремонт одного из ключевых городских мостов, расположенного на проспекте Стачки. До 5 августа ремонтным бригадам предстоит обновить 5,5 тысячи квадратных метров покрытия. Основная часть работ проводится в ночное время для удобства местных жителей и предотвращения автомобильных заторов. В это время движение по полосам ограничено. Тем не менее администрация города еще раз призывает ростовчан заранее строить маршруты с учетом планируемых ограничений.

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