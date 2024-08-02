В донской столице досрочно завершили ремонт 34 городских дорог

Всего в этом году городская администрация планировала привести в порядок 46 дорог донской столицы. На 34 из них ремонт завершился, на 9 транспортных артериях продолжаются работы. Готовность этих объектов различна, где-то она составляет 70%, где-то 10%, так как работы начались не так давно. В этом списке улицы Красноармейская, Большая Садовая, Текучева, Вавилова, Сарьяна, Мадояна, Сельская, Нижегородская, Нижненольная. Работы идут и на 19-я линии, а также проспекте Соколова, ремонтируют и площадь Космонавтов. Еще на 3 городских дорогах идет подготовка к ремонту.