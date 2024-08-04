Жители Ростовской области останутся без телевидения в начале августа

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Проблемы с теле- и радиовещанием будут в станице Маркинская Цимлянского района Ростовской области. В этом населенном пункте проживает порядка тысячи человек.
В какой точно день будут проводиться плановые работы, требующие отключения передающего оборудования, не сообщается. В сообщении говорится, что посмотреть телевизор или послушать радио будет затруднительно на протяжении десяти часов начиная с 10.00 мск.
Ранее стало известно, в какие дни августа возможны магнитные бури. Так, относительно спокойные дни в этом плане ожидаются с 4 августа.