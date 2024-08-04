rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:27

Published Сегодня, 07:27

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

Тысяча жителей Ростовской области останутся без телевидения с 5 по 11 августа

Жители Ростовской области останутся без телевидения в начале августа

4 августа 2024, 07:27
Фото: rostovgazeta.ru
Тысяча жителей Ростовской области останутся без телевидения с 5 по 11 августа
В одном из населенных пунктов Ростовской области на неделе с 5 по 11 августа будут перебои с теле- и радио- сигналом, сообщает РТРС.

Проблемы с теле- и радиовещанием будут в станице Маркинская Цимлянского района Ростовской области. В этом населенном пункте проживает порядка тысячи человек.

Телевидение и радио будет работать с перебоями в Ростовской области
Узнать подробнее

В какой точно день будут проводиться плановые работы, требующие отключения передающего оборудования, не сообщается. В сообщении говорится, что посмотреть телевизор или послушать радио будет затруднительно на протяжении десяти часов начиная с 10.00 мск.

Ранее стало известно, в какие дни августа возможны магнитные бури. Так, относительно спокойные дни в этом плане ожидаются с 4 августа.

Читайте также:
В Ростове и области с 24 июня не будет работать телевидение и радиоЧасть Ростовской области останется без телевидения и радио в конце июляЧасть Ростовской области решили оставить без телевидения в июле
#Общество#Ростовская область#Радио#ТВ и радио#Перебои радиовещания в Ростовской области#Не работает радио#Радио коммуникации#Телевидение#Радиостанция
Подпишитесь
На Дону беспилотники рушат школы и детсады, а власти прогнозируют рост зарплат
Вчера, 16:03
Главный тренер футбольного клуба умер прямо во время матча в Ростове
Вчера, 21:28
Стал известен график магнитных бурь в Ростовской области в августе
Вчера, 16:55
«Бред сумасшедшего»: Валерий Карпин прокомментировал матч «Ростова» и «Зенита»
Вчера, 17:24
В Ростовской АЭС рассказали о ремонте энергоблока и режиме работы
Вчера, 14:08
В Ростовской области прокомментировали слухи о новых веерных отключениях света
Вчера, 13:40