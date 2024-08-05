Врач-диетолог рассказала, с какими продуктами нельзя сочетать арбуз

«Для арбуза ограничений немного. Эта ягода может быть как отдельным блюдом, так и сладким перекусом. Но лучше не есть его вместе с пищей, насыщенной жирами, например мясом. Есть риск нарушить процесс пищеварения, организм просто не сможет выработать нужные ферменты», — пояснила Тараско.