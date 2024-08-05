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Published Сегодня, 05:02

Modified Сегодня, 05:03

Updated Сегодня, 05:03

Врач-диетолог рассказала, с какими продуктами нельзя сочетать арбуз

5 августа 2024, 05:02
С августом начинается сезон арбузов. Большая ягода в изобилии представлена на прилавках, а Роспотребнадзор уже опубликовал советы по выбору этого лакомства.

Врач-диетолог Анастасия Тараско в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» напомнила, с чем не сочетается арбуз.

Если кто-то планировал организовать на выходных шашлыки и захватить на дачу пару арбузов, то лучше пересмотреть список покупок. Большая ягода очень плохо сочетается с жирами.

«Для арбуза ограничений немного. Эта ягода может быть как отдельным блюдом, так и сладким перекусом. Но лучше не есть его вместе с пищей, насыщенной жирами, например мясом. Есть риск нарушить процесс пищеварения, организм просто не сможет выработать нужные ферменты», — пояснила Тараско.

Она также добавила, что большую ягоду нужно употреблять в меру. В 100 граммах арбуза содержится примерно 4,3 граммов фруктозы, а дневная норма для человека зависит от веса, но в среднем составляет около 40 граммов. Если в одиночку съесть 1,5 килограмма арбуза, то печень получит слишком серьезную нагрузку.

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