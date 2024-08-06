Россияне стали тратить в два раза больше денег на автомобили

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
По информации издания, это происходит не из-за того, что люди разбогатели и могут позволить себе больше.
Выросшие расходы на автомобили были вызваны повышением стоимости как отечественных, так и иностранных машин, особенно китайских. Других вариантов в этом направлении не наблюдается.
Согласно информации от «Автостата», в первой половине 2024 года россияне направили на приобретение автомобилей 2,2 триллиона рублей.
В числе наиболее востребованных автомобильных брендов, помимо российской LADA, выделяются китайские производители. В перечне самых реализуемых в России на данный момент находятся Geely, Haval и Chery.
После того как Центробанк повысил основную ключевую ставку до 18%, средний уровень процентных ставок на автокредиты вырос до 23,5%.
Ранее общественник рассказал, как наказывать владельцев шумных мотоциклов и машин в Ростове.