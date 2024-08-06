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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

Россияне стали тратить в два раза больше денег на автомобили

Россияне стали тратить в два раза больше денег на автомобили

6 августа 2024, 13:05
Фото: Unsplash
Россияне стали тратить в два раза больше денег на автомобили
В России в этом году траты жителей на новый транспорт увеличились в два раза по сравнению с таким же периодом минувшего года, сообщают «Новые известия».

По информации издания, это происходит не из-за того, что люди разбогатели и могут позволить себе больше.

Выросшие расходы на автомобили были вызваны повышением стоимости как отечественных, так и иностранных машин, особенно китайских. Других вариантов в этом направлении не наблюдается.

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Согласно информации от «Автостата», в первой половине 2024 года россияне направили на приобретение автомобилей 2,2 триллиона рублей.

В числе наиболее востребованных автомобильных брендов, помимо российской LADA, выделяются китайские производители. В перечне самых реализуемых в России на данный момент находятся Geely, Haval и Chery.

После того как Центробанк повысил основную ключевую ставку до 18%, средний уровень процентных ставок на автокредиты вырос до 23,5%.

Ранее общественник рассказал, как наказывать владельцев шумных мотоциклов и машин в Ростове.

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#Илья Протвинов#Экономика#Россия#Ростов-на-Дону#Транспорт#Автомобили
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