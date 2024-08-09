Спасатель рассказал, почему нельзя купаться в ростовских водоемах

«В любом водоеме, вода которого хоть немного не соответствует нормам, лучше избегать попадания капель на слизистую. Не открывайте рот, защищайте глаза и нос маской для плавания и не ныряйте. После купания примите душ, воспользуйтесь антибактериальными каплями для глаз и растворами для тела», — советует спасатель.