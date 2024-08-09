Спасатель рассказал, почему нельзя купаться в ростовских водоемах

Posted Сегодня, 16:28
Published Сегодня, 16:28
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
Напомним, проверка регионального управления Роспотребнадзора выявила, что почти 37% проб воды в зонах отдыха не соответствуют гигиеническим нормативам. При этом возбудителей инфекционных заболеваний, в том числе вирусов, в исследованной воде не обнаружили.
«Судя по данным исследований, заработать кишечную инфекцию в проверенных водоемах нельзя. Однако грязная вода все равно может стать возбудителем отита, индивидуальных кожных заболеваний и конъюнктивита», — считает спасатель Артем Белков.
Он советует избегать купания в водоемах со стоячей водой из-за риска заражения церкариозом. Болезнь возникает при попадании на кожу личинок паразитов, которые живут в кровеносной системе уток и других водоплавающих птиц.
«В любом водоеме, вода которого хоть немного не соответствует нормам, лучше избегать попадания капель на слизистую. Не открывайте рот, защищайте глаза и нос маской для плавания и не ныряйте. После купания примите душ, воспользуйтесь антибактериальными каплями для глаз и растворами для тела», — советует спасатель.
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