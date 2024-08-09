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Published Сегодня, 16:28

Modified Сегодня, 16:33

Updated Сегодня, 16:33

Чем грозит купание на грязных пляжах в Ростовской области

Спасатель рассказал, почему нельзя купаться в ростовских водоемах

9 августа 2024, 16:28
Фото: rostovgazeta.ru
Чем грозит купание на грязных пляжах в Ростовской области
Купание в грязной воде может спровоцировать кожные заболевания, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский спасатель Артем Белков.

Напомним, проверка регионального управления Роспотребнадзора выявила, что почти 37% проб воды в зонах отдыха не соответствуют гигиеническим нормативам. При этом возбудителей инфекционных заболеваний, в том числе вирусов, в исследованной воде не обнаружили.

«Судя по данным исследований, заработать кишечную инфекцию в проверенных водоемах нельзя. Однако грязная вода все равно может стать возбудителем отита, индивидуальных кожных заболеваний и конъюнктивита», — считает спасатель Артем Белков.

Он советует избегать купания в водоемах со стоячей водой из-за риска заражения церкариозом. Болезнь возникает при попадании на кожу личинок паразитов, которые живут в кровеносной системе уток и других водоплавающих птиц.

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«В любом водоеме, вода которого хоть немного не соответствует нормам, лучше избегать попадания капель на слизистую. Не открывайте рот, защищайте глаза и нос маской для плавания и не ныряйте. После купания примите душ, воспользуйтесь антибактериальными каплями для глаз и растворами для тела», — советует спасатель.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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