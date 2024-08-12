«Хоть отлупасили бы „Зенит“»: Андрей Аршавин разнёс игру футболистов «Ростова»

«Хоть и проиграли 0:5, но отлупасили бы „Зенит“ — дерзость, какие‑то стычки…, а тут — ничего. Нельзя сказать, что кто‑то персонально ошибся. Просто защита стояла, как четыре дерева, и мимо них Педро бежит, Глушенков, Вендел. Просто пробегают, а люди — как четыре неповоротливые башни», — сказал Аршавин.