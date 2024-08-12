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Posted Сегодня, 12:53

Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 12:53

Updated Сегодня, 12:53

«Хоть отлупасили бы „Зенит“»: Андрей Аршавин разнёс игру футболистов «Ростова»

«Хоть отлупасили бы „Зенит“»: Андрей Аршавин разнёс игру футболистов «Ростова»

12 августа 2024, 12:53
Фото: fc-zenit.ru
«Хоть отлупасили бы „Зенит“»: Андрей Аршавин разнёс игру футболистов «Ростова»

Аршавин устроил разнос игре футболистов «Ростова» в матче РПЛ

Футболист Андрей Аршавин раскритиковал игру «Ростова» за пассивность в матче против петербургского «Зенита», своё мнение он высказал в эфире «Матч ТВ».

В недавнем матче «Ростов» на выезде проиграл «Зениту» с разгромным счётом 0:5. Игру прокомментировал футболист Андрей Аршавин. Он раскритиковал жёлто-синих за отсутствие прессинга и плохую атаку. По его словам, обычно «Ростов» играет дерзко, но в матче с «Зенитом» команда не смогла себя проявить.

«Хоть и проиграли 0:5, но отлупасили бы „Зенит“ — дерзость, какие‑то стычки…, а тут — ничего. Нельзя сказать, что кто‑то персонально ошибся. Просто защита стояла, как четыре дерева, и мимо них Педро бежит, Глушенков, Вендел. Просто пробегают, а люди — как четыре неповоротливые башни», — сказал Аршавин.

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Тренер «Ростова» Валерий Карпин перед матчем с «Зенитом» раскритиковал его организацию. Ему не понравилось, что игра проходила в летний зной на стадионе с закрытой крышей.

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