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«Дивидендов не приносит»: власти хотят передать ФК «Ростов» в частные руки

«Дивидендов не приносит»: власти хотят передать ФК «Ростов» в частные руки

25 июля 2024, 14:12
Фото: ФК «Ростов»
«Дивидендов не приносит»: власти хотят передать ФК «Ростов» в частные руки

Власти хотят передать ФК «Ростов» в частные руки из-за отсутствия дивидендов

Заксобрание Ростовской области рассмотрит вопрос продажи почти 26% акций ФК «Ростов», сообщил председатель комитета донского парламента по экономической политике, промышленности, предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям Игорь Бураков.

По словам депутата, бюджетный комитет Заксобрания уже изучил вариант продажи 25,99% акций «Ростова». 25 июля парламент, как считает Бураков, проголосует «за» продажу акций.

«Таким образом в 2024 году клуб перестанет быть государственным: его контрольный пакет впервые перейдёт к частному акционеру (акционерам)», — отмечает парламентарий.

Сейчас Ростовская область владеет 51% акций футбольного клуба. В частный руках находятся оставшиеся 49% акций. Если депутаты примут решение о продаже 25,99% акций, то у властей останется лишь блокирующий пакет — 25,01%.

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«За продаваемые с аукциона 25,99% акций Ростовская область вряд ли выручит большие деньги. У акционерного общества „Футбольный клуб Ростов“ — отрицательный размер чистых активов, что в переводе на простой русский язык говорит об убыточности клуба как предприятия. Дивидендов он областному бюджету не приносит, а заботы — требует. В обычной жизни владельцы мечтают избавляться от таких активов», — поясняет Бураков.

Таким образом, власти хотят передать «заботы о клубе» в руки частного капитала.

Ранее сообщалось, что состав футбольного клуба «Ростов» подорожал на шесть миллионов евро.

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