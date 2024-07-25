«Дивидендов не приносит»: власти хотят передать ФК «Ростов» в частные руки

«За продаваемые с аукциона 25,99% акций Ростовская область вряд ли выручит большие деньги. У акционерного общества „Футбольный клуб Ростов“ — отрицательный размер чистых активов, что в переводе на простой русский язык говорит об убыточности клуба как предприятия. Дивидендов он областному бюджету не приносит, а заботы — требует. В обычной жизни владельцы мечтают избавляться от таких активов», — поясняет Бураков.