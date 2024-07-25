«Дивидендов не приносит»: власти хотят передать ФК «Ростов» в частные руки

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
По словам депутата, бюджетный комитет Заксобрания уже изучил вариант продажи 25,99% акций «Ростова». 25 июля парламент, как считает Бураков, проголосует «за» продажу акций.
«Таким образом в 2024 году клуб перестанет быть государственным: его контрольный пакет впервые перейдёт к частному акционеру (акционерам)», — отмечает парламентарий.
Сейчас Ростовская область владеет 51% акций футбольного клуба. В частный руках находятся оставшиеся 49% акций. Если депутаты примут решение о продаже 25,99% акций, то у властей останется лишь блокирующий пакет — 25,01%.
«За продаваемые с аукциона 25,99% акций Ростовская область вряд ли выручит большие деньги. У акционерного общества „Футбольный клуб Ростов“ — отрицательный размер чистых активов, что в переводе на простой русский язык говорит об убыточности клуба как предприятия. Дивидендов он областному бюджету не приносит, а заботы — требует. В обычной жизни владельцы мечтают избавляться от таких активов», — поясняет Бураков.
Таким образом, власти хотят передать «заботы о клубе» в руки частного капитала.
Ранее сообщалось, что состав футбольного клуба «Ростов» подорожал на шесть миллионов евро.