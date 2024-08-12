Силовиков в бронежилетах заметили в Восточном районе Таганрога. Что там происходит?

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
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Updated Сегодня, 16:00
Горожане рассказали, что заметили вооруженного мужчину на улице Морозова. По их словам, после этого подъехали полицейские в касках и бронежилетах.
«Поступило сообщение о том, что на одной из улиц города находится вооруженный гражданин. На место прибыли сотрудники полиции. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности данного гражданина», — прокомментировали в региональном УМВД.
Ранее губернатор Василий Голубев сделал заявление после задержания неизвестного с оружием в ТЦ Ростова.
До этого в Ростове задержали покупателя, расстрелявшего продавца пивного магазина.
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