Силовиков в бронежилетах заметили в Восточном районе Таганрога. Что там происходит?

«Поступило сообщение о том, что на одной из улиц города находится вооруженный гражданин. На место прибыли сотрудники полиции. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности данного гражданина», — прокомментировали в региональном УМВД.