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Posted Сегодня, 15:22

Published Сегодня, 15:22

Modified Сегодня, 16:00

Updated Сегодня, 16:00

В Таганроге силовики в бронежилетах задержали мужчину с ружьем

Силовиков в бронежилетах заметили в Восточном районе Таганрога. Что там происходит?

12 августа 2024, 15:22
Фото: Изображение Midjourney

В Таганроге силовики в бронежилетах задержали мужчину с ружьем

В Таганроге по улицам бегал неадекватный мужчина с ружьем, после чего прибыли правоохранители, сообщили местные жители в Telegram в группе «ЧП Таганрог».

Горожане рассказали, что заметили вооруженного мужчину на улице Морозова. По их словам, после этого подъехали полицейские в касках и бронежилетах.

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«Поступило сообщение о том, что на одной из улиц города находится вооруженный гражданин. На место прибыли сотрудники полиции. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности данного гражданина», — прокомментировали в региональном УМВД.

Ранее губернатор Василий Голубев сделал заявление после задержания неизвестного с оружием в ТЦ Ростова.

До этого в Ростове задержали покупателя, расстрелявшего продавца пивного магазина.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Происшествия#Мужчина с ружьем
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