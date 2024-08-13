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Posted Сегодня, 16:02

Published Сегодня, 16:02

Modified Сегодня, 16:05

Updated Сегодня, 16:05

Ребёнок напал с ножом на взрослого родственника в Ростовской области

Ребенок напал с ножом на взрослого родственника в Ростовской области

13 августа 2024, 16:02
Фото: Следком Ростовской области
Ребёнок напал с ножом на взрослого родственника в Ростовской области
Несовершеннолетний в селе Кулешовка ударил ножом своего 32-летнего родственника, подробностями поделились в управлении СК по Ростовской области.

Происшествие случилось 11 августа. Несовершеннолетний поссорился со своим 32-летний родственником. Мальчик схватил нож и ударил мужчину. Его доставили в больницу, врачи сумели сохранить ему жизнь.

Сам малолетний преступник задержан. Его подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью. На допросе он полностью признал свою вину. Сейчас проводятся необходимые следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения несовершеннолетнему.

Что стало причиной ссоры между родственниками, в управлении СК не уточнили.

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Ранее сотрудницу администрации убили в Ростовской области.

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