Ребенок напал с ножом на взрослого родственника в Ростовской области

Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
Происшествие случилось 11 августа. Несовершеннолетний поссорился со своим 32-летний родственником. Мальчик схватил нож и ударил мужчину. Его доставили в больницу, врачи сумели сохранить ему жизнь.
Сам малолетний преступник задержан. Его подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью. На допросе он полностью признал свою вину. Сейчас проводятся необходимые следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения несовершеннолетнему.
Что стало причиной ссоры между родственниками, в управлении СК не уточнили.