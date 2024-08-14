«Осеннее» похолодание обрушится на Ростов-на-Дону с 14 августа

Такая погода сохранится в Ростове до выходных. В субботу и воскресенье температура воздуха снова превысит +30 градусов днём. Но ночные температуры останутся сравнительно низкими — не больше +16 градусов. Скорость ветра будет в пределах пяти метров в секунду. Осадков в городе не ожидается.