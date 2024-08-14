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Published Сегодня, 06:56

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Updated Сегодня, 06:58

«Осеннее» похолодание обрушится на Ростов-на-Дону с 14 августа

«Осеннее» похолодание обрушится на Ростов-на-Дону с 14 августа

14 августа 2024, 06:56
Фото: rostovgazeta.ru
«Осеннее» похолодание обрушится на Ростов-на-Дону с 14 августа
Прохладные и ясные дни прогнозируют в Ростове до конца текущей недели, сообщают синоптики.

Во вторник, 14 августа, в город придёт небольшая прохлада. Температура воздуха днём составит около +27 градусов, вечером она опустится до +15 градусов. Небо будет ясным. Скорость ветра составит три метра в секунду.

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Такая погода сохранится в Ростове до выходных. В субботу и воскресенье температура воздуха снова превысит +30 градусов днём. Но ночные температуры останутся сравнительно низкими — не больше +16 градусов. Скорость ветра будет в пределах пяти метров в секунду. Осадков в городе не ожидается.

Ранее ростовский гидрометцентр дал RostovGazeta подробный прогноз погоды в регионе в августе.

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