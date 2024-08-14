«Осеннее» похолодание обрушится на Ростов-на-Дону с 14 августа

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
Во вторник, 14 августа, в город придёт небольшая прохлада. Температура воздуха днём составит около +27 градусов, вечером она опустится до +15 градусов. Небо будет ясным. Скорость ветра составит три метра в секунду.
Такая погода сохранится в Ростове до выходных. В субботу и воскресенье температура воздуха снова превысит +30 градусов днём. Но ночные температуры останутся сравнительно низкими — не больше +16 градусов. Скорость ветра будет в пределах пяти метров в секунду. Осадков в городе не ожидается.
Ранее ростовский гидрометцентр дал RostovGazeta подробный прогноз погоды в регионе в августе.