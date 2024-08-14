Стало известно, когда в Ростов-на-Дону вернется страшная жара

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
Modified Сегодня, 05:52
Updated Сегодня, 05:52
В среду, 14 августа, ожидается солнечная погода, а термометры покажут +27 градусов. Осадков ждать не стоит.
В четверг должно быть облачно с температурой +28 градусов. В пятницу и субботу снова выглянет солнце, а воздух прогреется до +28 градусов.
С воскресенья температура пойдет вверх и достигнет +30 градусов. В понедельник, 19 августа, воздух прогреется до +33 градусов, во вторник термометры покажут +34 градуса.
Добавим, что в ночное время температура будет опускаться до +15 градусов. Дождей в ближайшую неделю ждать не стоит.
Ранее ливень в Ростове превратил дороги на Северном в бурлящие реки.