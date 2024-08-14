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Published Сегодня, 05:50

Modified Сегодня, 05:52

Updated Сегодня, 05:52

В Ростов-на-Дону придет 34-градусная жара с 20 августа

Стало известно, когда в Ростов-на-Дону вернется страшная жара

14 августа 2024, 05:50
Фото: 1MI

В Ростов-на-Дону придет 34-градусная жара с 20 августа

В Ростове-на-Дону на этой неделе будет расти температура воздуха, сообщили синоптики.

В среду, 14 августа, ожидается солнечная погода, а термометры покажут +27 градусов. Осадков ждать не стоит.

В четверг должно быть облачно с температурой +28 градусов. В пятницу и субботу снова выглянет солнце, а воздух прогреется до +28 градусов.

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С воскресенья температура пойдет вверх и достигнет +30 градусов. В понедельник, 19 августа, воздух прогреется до +33 градусов, во вторник термометры покажут +34 градуса.

Добавим, что в ночное время температура будет опускаться до +15 градусов. Дождей в ближайшую неделю ждать не стоит.

Ранее ливень в Ростове превратил дороги на Северном в бурлящие реки.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Погода#Температура
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