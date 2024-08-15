Искусственный интеллект научился распознавать заболевания по цвету языка

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Специалисты натренировали машинный алгоритм на распознавание множества заболеваний с точностью до 98%. Так, ученые показали компьютеру более пяти тысяч фотографий языков, а затем проверили его «знания» на 60 реальных пациентах. Искусственный интеллект оценивал цвет языка и говорил о состоянии здоровья человека.
Добавим, что методику выявления заболеваний по языку практикуют уже более двух тысяч лет. Так, например, желтый цвет сигнализирует о диабете, фиолетовый — о проблемах с ЖКТ, пурпурный язык с налетом может говорить о раке. Люди, перенесшие инсульт, имеют красный язык, который меняет форму. Белёсый язык указывает на анемию, а темно-красный — на тяжелую форму ковида.
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