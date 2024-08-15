Искусственный интеллект научился распознавать заболевания по цвету языка

Добавим, что методику выявления заболеваний по языку практикуют уже более двух тысяч лет. Так, например, желтый цвет сигнализирует о диабете, фиолетовый — о проблемах с ЖКТ, пурпурный язык с налетом может говорить о раке. Люди, перенесшие инсульт, имеют красный язык, который меняет форму. Белёсый язык указывает на анемию, а темно-красный — на тяжелую форму ковида.