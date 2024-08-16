Эколог объяснил, как в организм ростовчан попадают килограммы микропластика

«Ситуацию усугубляет то, чем мы пользуемся каждый день: пластиковые зубные щетки с пластиковой щетиной, косметика в упаковке из пластика или с блестками из пластика, посуда и особенно пластиковые разделочные доски. Если просто провести по ним ножом, вы увидите стружку пластика, которая попадает к вам в еду крупными частицами», — предупреждает эксперт.