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От дорог и из кухни: эколог объяснил, как ростовчане поглощают микропластик

Эколог объяснил, как в организм ростовчан попадают килограммы микропластика

16 августа 2024, 07:21
Фото: 1MI
От дорог и из кухни: эколог объяснил, как ростовчане поглощают микропластик
Жители Ростова способны накопить в организме больше микропластика, чем жители малых городов и поселков Ростовской области, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский эколог Дмитрий Брыканов.

Потребление микропластика человеком и животными — неизбежная проблема современной экологии. По словам ростовского эколога Дмитрия Брыканова, жители крупных городов способны поглощать больше микропластика, чем жители сельской местности из-за более активного дорожного движения.

«Частицы микропластика попадают воздух из-за трения шин о поверхность дороги», — объясняет эколог.

Дмитрий Брыканов добавляет, что микропластик может попадать в организмы при употреблении еды и напитков из пластиковых упаковок.

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«Ситуацию усугубляет то, чем мы пользуемся каждый день: пластиковые зубные щетки с пластиковой щетиной, косметика в упаковке из пластика или с блестками из пластика, посуда и особенно пластиковые разделочные доски. Если просто провести по ним ножом, вы увидите стружку пластика, которая попадает к вам в еду крупными частицами», — предупреждает эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, сколько пластика в день съедают ростовчане.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Экология
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