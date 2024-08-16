Эколог объяснил, как в организм ростовчан попадают килограммы микропластика

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
Потребление микропластика человеком и животными — неизбежная проблема современной экологии. По словам ростовского эколога Дмитрия Брыканова, жители крупных городов способны поглощать больше микропластика, чем жители сельской местности из-за более активного дорожного движения.
«Частицы микропластика попадают воздух из-за трения шин о поверхность дороги», — объясняет эколог.
Дмитрий Брыканов добавляет, что микропластик может попадать в организмы при употреблении еды и напитков из пластиковых упаковок.
«Ситуацию усугубляет то, чем мы пользуемся каждый день: пластиковые зубные щетки с пластиковой щетиной, косметика в упаковке из пластика или с блестками из пластика, посуда и особенно пластиковые разделочные доски. Если просто провести по ним ножом, вы увидите стружку пластика, которая попадает к вам в еду крупными частицами», — предупреждает эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, сколько пластика в день съедают ростовчане.