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Posted Сегодня, 05:25

Published Сегодня, 05:25

Modified Сегодня, 05:27

Updated Сегодня, 05:27

Ростов-на-Дону накроет 35-градусной жарой

Ростов-на-Дону накроет 35-градусной жарой

16 августа 2024, 05:25
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону ожидается повышение температуры воздуха, температура достигнет +35 градусов, сообщили синоптики.

К пятнице ожидается солнечная погода с температурой до +29 градусов. В субботу и воскресенье температура может подняться до +32 градусов, небо останется ясным.

На грядущей неделе потепление продолжится, и уже к среде, 21 августа, термометры покажут +34 градуса. В этот день будет облачно, но без осадков.

Следует учитывать, что в ночные часы температура может снизиться до +20 градусов. Осадки в это время не прогнозируются.

В течение недели ожидается ветер с порывами до четырех метров в секунду.

Ранее проспект Стачки затопило в донской столице во время ливня и града.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Погода#Температура
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