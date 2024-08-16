Ростов-на-Дону накроет 35-градусной жарой

К пятнице ожидается солнечная погода с температурой до +29 градусов. В субботу и воскресенье температура может подняться до +32 градусов, небо останется ясным.



На грядущей неделе потепление продолжится, и уже к среде, 21 августа, термометры покажут +34 градуса. В этот день будет облачно, но без осадков.