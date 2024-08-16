Ростов-на-Дону накроет 35-градусной жарой

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
К пятнице ожидается солнечная погода с температурой до +29 градусов. В субботу и воскресенье температура может подняться до +32 градусов, небо останется ясным.
На грядущей неделе потепление продолжится, и уже к среде, 21 августа, термометры покажут +34 градуса. В этот день будет облачно, но без осадков.
Следует учитывать, что в ночные часы температура может снизиться до +20 градусов. Осадки в это время не прогнозируются.
В течение недели ожидается ветер с порывами до четырех метров в секунду.
Ранее проспект Стачки затопило в донской столице во время ливня и града.