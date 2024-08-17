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Posted Сегодня, 07:42

Published Сегодня, 07:42

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Возгорание стало причиной эвакуации сотни посетителей в торговом центре Ростова накануне

В МЧС рассказали, почему эвакуировали людей из ТЦ Ростова

17 августа 2024, 07:42
Фото: 1MI
Возгорание стало причиной эвакуации сотни посетителей в торговом центре Ростова накануне

Пожары случились в двух торговых центрах Ростова-на-Дону

Возгорание стало причиной эвакуации сотни посетителей в торговом центре Ростова накануне, сообщили в управлении МЧС.

Днём 16 августа из торговых центров «Орбита» эвакуировали посетителей и персонал. Люди покинули также ТЦ «РИО». Посетители услышали в торговых центрах звуки взрывов. Неизвестные, предположительно, запустили внутри пиротехнику. Никто из людей не пострадал.

В Ростове-на-Дону из торгового центра эвакуировали сотню человек. Что произошло?
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Спасатели рассказали, что, прибыв на место событий, обнаружили возгорания. В ТЦ «Орбита» оно произошло в магазине на третьем этаже. Там пришлось эвакуировать сто человек. Сам огонь оперативно ликвидировали 38 сотрудников МЧС и десять единиц техники. Но причина пожара ещё устанавливается.

В торговом центре «РИО» возгорание захватило площадь всего в два квадратных метра. Эвакуация там не понадобилась, огонь быстро потушили.

Ранее в Сети появились видео из торговых центров в Ростове, где неизвестные запустили пиротехнику.

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