В МЧС рассказали, почему эвакуировали людей из ТЦ Ростова

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Днём 16 августа из торговых центров «Орбита» эвакуировали посетителей и персонал. Люди покинули также ТЦ «РИО». Посетители услышали в торговых центрах звуки взрывов. Неизвестные, предположительно, запустили внутри пиротехнику. Никто из людей не пострадал.
Спасатели рассказали, что, прибыв на место событий, обнаружили возгорания. В ТЦ «Орбита» оно произошло в магазине на третьем этаже. Там пришлось эвакуировать сто человек. Сам огонь оперативно ликвидировали 38 сотрудников МЧС и десять единиц техники. Но причина пожара ещё устанавливается.
В торговом центре «РИО» возгорание захватило площадь всего в два квадратных метра. Эвакуация там не понадобилась, огонь быстро потушили.
Ранее в Сети появились видео из торговых центров в Ростове, где неизвестные запустили пиротехнику.