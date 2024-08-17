В МЧС рассказали, почему эвакуировали людей из ТЦ Ростова

Спасатели рассказали, что, прибыв на место событий, обнаружили возгорания. В ТЦ «Орбита» оно произошло в магазине на третьем этаже. Там пришлось эвакуировать сто человек. Сам огонь оперативно ликвидировали 38 сотрудников МЧС и десять единиц техники. Но причина пожара ещё устанавливается.