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ТЦ в Ростове

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2024
В МЧС рассказали, почему эвакуировали людей из ТЦ Ростова
17 августа 2024, 07:42
Стало известно, что на самом деле произошло в ТЦ в Ростове. Кто там стрелял?
24 июня 2024, 12:55
Голубев сделал заявление после задержания неизвестного с оружием в ТЦ Ростова
Рядом с торговым центром на окраине Ростова задержан вооруженный травматическим оружием мужчина, поделился официальными подробностями происшествия губернатор Василий Голубев.
24 июня 2024, 12:28
Очевидцы сообщили о вооруженном человеке в торговом центре в Ростове
В одном из торговых центров города задержан вооруженный мужчина, сообщили в социальных сетях очевидцы.
24 июня 2024, 11:59
2023
Очевидцы сообщили об эвакуации в торговом центре «Талер» на Западном в Ростове 5 июля
Посетителей торгового центра «Талер» эвакуировали в Ростове, сообщают в соцсетях очевидцы.
5 июля 2023, 18:48
Крупный торговый центр под Ростовом приостановил работу после прибытия военных
Глава Ростовской области попросил руководство ТЦ не открываться из-за напряженной ситуации в регионе.
24 июня 2023, 15:06
Стало известно, из-за чего 3 мая эвакуировали торговые центры в Ростове
Причиной эвакуации торговых центров «Мегамаг» и «Золотой Вавилон» в Ростове стали сообщения о минировании, пишут СМИ.
4 мая 2023, 07:11

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