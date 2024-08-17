В Ростовской области перезахоронят останки более 80 бойцов

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
85 бойцов Красной армии, которые погибли в боях на Миус-фронте в годы Великой Отечественной войны, перезахоронят на территории музейного комплекса «Самбекские высоты» в Неклиновском районе. Торжественная церемония пройдёт 30 августа — в день освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков.
Личности красноармейцев, которые пали в годы войны в регионе, к сожалению, установить не удалось.
Врио директора комплекса «Самбекские высоты» Юлия Меняйленко рассказала, что в этот же день также состоится митинг с участием роты почётного караула.