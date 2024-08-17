rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:28

Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

Под Ростовом торжественно перезахоронят останки более 80 красноармейцев

В Ростовской области перезахоронят останки более 80 бойцов

17 августа 2024, 11:28
Фото: Wikipedia.org
Под Ростовом торжественно перезахоронят останки более 80 красноармейцев
Под Ростовом торжественно перезахоронят останки более 80 красноармейцев, пишет ТАСС.

85 бойцов Красной армии, которые погибли в боях на Миус-фронте в годы Великой Отечественной войны, перезахоронят на территории музейного комплекса «Самбекские высоты» в Неклиновском районе. Торжественная церемония пройдёт 30 августа — в день освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков.

Личности красноармейцев, которые пали в годы войны в регионе, к сожалению, установить не удалось.

Врио директора комплекса «Самбекские высоты» Юлия Меняйленко рассказала, что в этот же день также состоится митинг с участием роты почётного караула.

Хирурги спасли жизнь 101-летнему ветерану ВОВ с раком кожи из Ростовской области
Узнать подробнее

Ранее сапёры из Ростовской области обезвредили две найденные авиабомбы.

Читайте также:
Больше 600 человек пропали без вести в Ростовской областиКоординировали по телефону: в Ростове задержали подозреваемую в умышленном поджоге ТЦЖители Ростова раскупили все билеты на концерт Лепса стоимостью до 25 тыс рублей
#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Неклиновский район
Подпишитесь
Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 19 и по 25 августа
Сегодня, 05:26
Житель Ростовской области украл сотни килограммов чугуна из грузового поезда
Сегодня, 08:53
Прокуратура проверит скандальный корпоратив с участием ростовчанина Басты
Сегодня, 08:23
В МЧС рассказали, почему эвакуировали людей из ТЦ Ростова
Сегодня, 07:42
На левом берегу в Ростове передумали строить самую большую на юге РФ школу
Сегодня, 06:43
Вертолет задействуют для спасения раненого на горе туриста из Ростова-на-Дону
Сегодня, 05:45