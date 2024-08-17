В Ростовской области перезахоронят останки более 80 бойцов

85 бойцов Красной армии, которые погибли в боях на Миус-фронте в годы Великой Отечественной войны, перезахоронят на территории музейного комплекса «Самбекские высоты» в Неклиновском районе. Торжественная церемония пройдёт 30 августа — в день освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков.