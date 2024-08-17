rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:53

Published Сегодня, 08:53

Modified Сегодня, 08:53

Updated Сегодня, 08:53

В Ростовской области жителю грозит два года тюрьмы за кражу чугуна из поезда

Житель Ростовской области украл сотни килограммов чугуна из грузового поезда

17 августа 2024, 08:53
Фото: 1MI
В Ростовской области жителю грозит два года тюрьмы за кражу чугуна из поезда
В Ростовской области жителю грозит два года тюрьмы за кражу чугуна из поезда, подробностями поделились в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

57-летнего мужчину полицейские задержали за кражу 350 килограммов чугуна. Преступник находился на территории железнодорожной станции Новочеркасск. Там он пробрался в полувагон грузового поезда и вынес 41 слиток чугуна. Его задержали с поличным.

Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение такого преступления. В отношении него возбудили дело о краже. Ему грозит штраф или лишение свободы до двух лет.

У ростовчанина отобрали миллион рублей во время покупки пистолета
Узнать подробнее

Ранее в Ростовской области рабочий украл со стройки автокран.

Читайте также:
Житель Ростова-на-Дону опрокинул фуру со свиньями на М-4 «Дон»В Ростовской области украли пенсии умерших жителей. Так ли это на самом деле?Присяжные рассмотрят дело родителей, убивших дочь-младенца в Ростове
#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Кража#Транспорт#Происшествия
Подпишитесь
Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 19 и по 25 августа
Сегодня, 05:26
Прокуратура проверит скандальный корпоратив с участием ростовчанина Басты
Сегодня, 08:23
В МЧС рассказали, почему эвакуировали людей из ТЦ Ростова
Сегодня, 07:42
На левом берегу в Ростове передумали строить самую большую на юге РФ школу
Сегодня, 06:43
Вертолет задействуют для спасения раненого на горе туриста из Ростова-на-Дону
Сегодня, 05:45