Житель Ростовской области украл сотни килограммов чугуна из грузового поезда

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 08:53
Updated Сегодня, 08:53
57-летнего мужчину полицейские задержали за кражу 350 килограммов чугуна. Преступник находился на территории железнодорожной станции Новочеркасск. Там он пробрался в полувагон грузового поезда и вынес 41 слиток чугуна. Его задержали с поличным.
Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение такого преступления. В отношении него возбудили дело о краже. Ему грозит штраф или лишение свободы до двух лет.