У ростовчанина отобрали миллион рублей во время покупки пистолета

Мужчина перевел администратору на карту 100 тысяч рублей. Спустя несколько дней тот сообщил, что продавец товар не отправил, а потому денежные средства вернутся обратно покупателю. Но для этого нужно скачать специальное приложение. В нем мужчина ввёл данные своей карты. На следующий день через приложение с его карты украли миллион рублей.