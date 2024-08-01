У ростовчанина отобрали миллион рублей во время покупки пистолета

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Потерпевший рассказал полицейским, что нашёл в одном из мессенджеров канал по продаже сувениров. Мужчина хотел купить своему начальнику подарок. Его выбор пал на охолощённый пистолет. Он написал администратору для покупки. Тот попросил провести оплату на свой счёт, уверив, что после передачи товара, отдаст деньги продавцу.
Мужчина перевел администратору на карту 100 тысяч рублей. Спустя несколько дней тот сообщил, что продавец товар не отправил, а потому денежные средства вернутся обратно покупателю. Но для этого нужно скачать специальное приложение. В нем мужчина ввёл данные своей карты. На следующий день через приложение с его карты украли миллион рублей.