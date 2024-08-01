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Posted Сегодня, 12:50

Published Сегодня, 12:50

Modified Сегодня, 12:52

Updated Сегодня, 12:52

В Ростове мужчина хотел порадовать начальника и потерял миллион рублей

У ростовчанина отобрали миллион рублей во время покупки пистолета

1 августа 2024, 12:50
Фото: Unsplash
В Ростове мужчина хотел порадовать начальника и потерял миллион рублей
Мужчина стал жертвой мошенников в Ростове, когда покупал необычный сувенир, подробностями истории поделились в управлении МВД.

Потерпевший рассказал полицейским, что нашёл в одном из мессенджеров канал по продаже сувениров. Мужчина хотел купить своему начальнику подарок. Его выбор пал на охолощённый пистолет. Он написал администратору для покупки. Тот попросил провести оплату на свой счёт, уверив, что после передачи товара, отдаст деньги продавцу.

Мужчина перевел администратору на карту 100 тысяч рублей. Спустя несколько дней тот сообщил, что продавец товар не отправил, а потому денежные средства вернутся обратно покупателю. Но для этого нужно скачать специальное приложение. В нем мужчина ввёл данные своей карты. На следующий день через приложение с его карты украли миллион рублей.

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Ранее ростовчанка сэкономила на билетах на концерт и потеряла 200 тысяч рублей.

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