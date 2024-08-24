Жару и дожди обещают синоптики в Ростовской области 24 августа

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
В регионе ожидается небольшая облачность. После обеда возможны кратковременные дожди, не исключены грозы. В остальное время дня осадки маловероятны.
В ряде районов порывы ветра могут достигать 12-14 метров в секунду, а при грозах увеличиться до 18 метров в секунду.
Днем температура воздуха будет находиться в пределах до +30 градусов, а местами может подняться до +33.
В понедельник ожидается повышение температуры воздуха до +34 градусов. Небо останется безоблачным, а ветер станет более сильным.
На вторник и среду прогнозируется облачная погода, температура слегка снизится и составит примерно +32 градуса.
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