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Modified Сегодня, 09:03

Updated Сегодня, 09:03

Религиозные организации Ростовской области массово закрывают

Религиозные организации Ростовской области массово закрывают

4 сентября 2024, 09:01
Фото: Unsplash
Религиозные организации Ростовской области массово закрывают

В Ростовской области ликвидируют Еврейскую общину

Иудейскую организацию «Еврейская община города Новочеркасска» и местной религиозной организации города Шахты Общину святой Апостольской Соборной Ассирийской Церкви Востока могут ликвидировать, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Ростовский областной суд возбудил административное дело о ликвидации Еврейской общины. После закрытия Иудейской местной религиозной организации ее исключат из ЕГРЮЛ (прим. — Единый госреестр юридических лиц).

Иск поступил от ГУ Министерства юстиции РФ по Ростовской области. Причины и обстоятельства дела не разглашаются.

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Кроме того, региональное ведомство подало еще один иск — на ликвидацию и исключение из реестра Общины святой Апостольской Соборной Ассирийской Церкви Востока в городе Шахты. Из-за чего хотят закрыть эту организацию, также не уточняется.

Ранее в Ростовской области оштрафовали имама мусульман Волгодонска. По информации силовых структур, Ибрагим Эминов нарушил закон. В молельном доме изъяли религиозную литературу опасного содержания. Книги на турецком языке, которые имам использовал в миссионерской деятельности, были без маркировки.

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#Евгения Волкова#Ростовская область#Религия#Ликвидация#Закрытие организаций#Административное дело#Минюст РФ#Религиозная литература
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