Религиозные организации Ростовской области массово закрывают

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Ростовский областной суд возбудил административное дело о ликвидации Еврейской общины. После закрытия Иудейской местной религиозной организации ее исключат из ЕГРЮЛ (прим. — Единый госреестр юридических лиц).
Иск поступил от ГУ Министерства юстиции РФ по Ростовской области. Причины и обстоятельства дела не разглашаются.
Кроме того, региональное ведомство подало еще один иск — на ликвидацию и исключение из реестра Общины святой Апостольской Соборной Ассирийской Церкви Востока в городе Шахты. Из-за чего хотят закрыть эту организацию, также не уточняется.
Ранее в Ростовской области оштрафовали имама мусульман Волгодонска. По информации силовых структур, Ибрагим Эминов нарушил закон. В молельном доме изъяли религиозную литературу опасного содержания. Книги на турецком языке, которые имам использовал в миссионерской деятельности, были без маркировки.