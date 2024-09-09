Дети в Ростове устроили экстремальную прогулку на кондиционере на четвертом этаже

Posted Сегодня, 18:51
Published Сегодня, 18:51
Modified Сегодня, 18:53
Updated Сегодня, 18:53
Инцидент произошел на улице Каменобродской, 79 в районе рынка «Темерник». На видео и фото можно увидеть, как мальчик с девочкой забрались на кондиционер, который висит под балконом пятого этажа. Юноша — на корточках, а его спутница сидит, вытянув ноги. Горожане были обеспокоены: из-за веса детей сплит-система запросто могла упасть вниз, вместе с «пассажирами».
— А что, если оно сейчас оборвется? — задают риторический вопрос пользователи соцсетей.
Скорее всего, без пострадавших бы в таком случае не обошлось. При падении с высоты четвертого-пятого этажей зачастую люди ломают кости, получают сотрясение и травмы головы и мозга.
Остается надеяться, что в этой ситуации дети благополучно смогли забраться домой через балкон.
В середине июля из окна квартиры выпала девочка. Несмотря на падение с большой высоты, врачам удалось ее спасти.