Дети в Ростове устроили экстремальную прогулку на кондиционере на четвертом этаже

Инцидент произошел на улице Каменобродской, 79 в районе рынка «Темерник». На видео и фото можно увидеть, как мальчик с девочкой забрались на кондиционер, который висит под балконом пятого этажа. Юноша — на корточках, а его спутница сидит, вытянув ноги. Горожане были обеспокоены: из-за веса детей сплит-система запросто могла упасть вниз, вместе с «пассажирами».