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Двое подростков в Ростове устроили прогулку на кондиционере на четвертом этаже

Дети в Ростове устроили экстремальную прогулку на кондиционере на четвертом этаже

9 сентября 2024, 18:51
Фото: Шедеврум

Двое подростков в Ростове устроили прогулку на кондиционере на четвертом этаже

Двое детей переполошили прохожих в Ростове, усевшись на кондиционер, который висит над дорогой на высоте четвертого этажа, кадры с юными экстремалами 9 сентября опубликовал telegram-канал «Северный Ростов-на-Дону News».

Инцидент произошел на улице Каменобродской, 79 в районе рынка «Темерник». На видео и фото можно увидеть, как мальчик с девочкой забрались на кондиционер, который висит под балконом пятого этажа. Юноша — на корточках, а его спутница сидит, вытянув ноги. Горожане были обеспокоены: из-за веса детей сплит-система запросто могла упасть вниз, вместе с «пассажирами».

— А что, если оно сейчас оборвется? — задают риторический вопрос пользователи соцсетей.
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Видео: Шедеврум

Скорее всего, без пострадавших бы в таком случае не обошлось. При падении с высоты четвертого-пятого этажей зачастую люди ломают кости, получают сотрясение и травмы головы и мозга.

Остается надеяться, что в этой ситуации дети благополучно смогли забраться домой через балкон.

В середине июля из окна квартиры выпала девочка. Несмотря на падение с большой высоты, врачам удалось ее спасти.

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#Евгения Волкова#Общество#Видео#Ростов-на-Дону#Дети#Безопасность#Происшествия
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