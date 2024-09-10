Почему осенью постоянно хочется спать и что с этим делать

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
Общественная служба новостей узнала, почему осенью постоянно хочется спать и что с этим можно сделать.
Как утверждают специалисты, во всем «виноват» гормон сна мелатонин. Дело в том, что в темное время суток он вырабатывается нашим организмом гораздо быстрее, поэтому, как только темнеет, мозг получает сигнал, что пора идти спать.
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Лучше начать готовиться к перенастройке своих биологических часов заранее. Планируйте режим дня так, чтобы захватывать максимальное количество светлых часов. Чем больше мы видим солнечный свет даже сквозь тучи, тем лучше наше самочувствие.
Если во время работы вы захотели спать, то встаньте и прогуляйтесь, к примеру, до буфета или выйдете ненадолго на улицу. Главная цель — развеяться. Разбавьте монотонную работу небольшими перерывами.
Чтобы побороть сонливость, специалисты рекомендуют исключить из рациона жирную пищу и переедание. Взбодриться поможет правильный перекус, к примеру: шпинат, яблоки, имбирь, горький шоколад и сложные углеводы (овсяная или гречневая каша, зелёная фасоль, кабачки).
В период «золотой осени» и «бабьего лета» прогулки в парке или в лесу —одно удовольствие. Море красок, свежий прохладный воздух, нежаркая погода — все это поднимает настроение и дарит вдохновение, которое так необходимо в осеннее время. Не лишним будет составить для таких прогулок плейлист с любимыми и подходящими под сезон песнями.
Кроме того, нахождение на свежем воздухе очень полезно для здоровья и благотворно влияет на настроение и сон. Все это позволит хорошо укрепить иммунную систему организма, которая осенью всегда испытывает повышенные нагрузки.
Не следует забывать и о получении витамина D. Поэтому прогуливайтесь в солнечную погоду. Либо, посоветовавшись со своим врачом, начните принимать витамин D в виде препаратов. Дело в том, что именно этот витамин позволяет справляться с депрессией и плохим настроением. Однако лучше получать витамин D вместе с солнечными лучами.
Исследования показали, что короткий дневной сон (15 — 20 минут) повышает работоспособность. Когда мы дремлем, левое полушарие, отвечающее за логику и память восстанавливается. Поэтому именно после дневного сна наш мозг легче усваивает информацию. Вечерний же сон может привести к ночной бессоннице.
Чем больше света, тем нам меньше хочется спать. Дело в том, что солнечный свет, попадая на сетчатку, регулирует выработку мелатонина, то есть выставляет наши биологические часы. Поэтому откройте шторы или включите свет.
Умывание холодной водой снимет усталость и поможет ненадолго взбодриться.
Чашечка кофе действительно помогает взбодриться. Специалисты доказали, что в нашем мозгу накапливается так называемый аденозин — именно он отвечает за усталость. Кофеин схож с этим веществом, поэтому, попадая в кровь, он заменяет аденозин и бодрит какое-то время.
Физические упражнения в осеннее время позволят не только поддержать мышцы в тонусе, но и помогут организму вырабатывать больше гормонов для борьбы со стрессом и хандрой. Поэтому не пренебрегайте походами в зал, утренними пробежками или долгими прогулками на свежем воздухе. Кроме того, спортивные упражнения стимулируют умственную активность, что положительно скажется как на работе, так и на хобби.