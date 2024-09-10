Почему осенью постоянно хочется спать и что с этим делать

Осень — время, когда солнечного света становится меньше, часто идут дожди и погода в целом меняется на более прохладную и ветреную, чем, например, летом. Наш организм реагирует на смену погоды и уже в середине дня нас начинает клонить ко сну, да и сонливость не способствует продуктивной работе.

Почему осенью хочется спать Что делать, чтобы побороть сонливость ∟ 1. Планируйте свой режим дня ∟ 2. Устройте небольшой перерыв ∟ 3. Правильный перекус ∟ 4. Больше свежего воздуха ∟ 5. Короткий дневной сон ∟ 6. Больше света ∟ 7. Умойтесь прохладной водой ∟ 8. Кофеин ∟ 9. Спорт