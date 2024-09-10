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Updated Сегодня, 10:57

В Ростовской области осудили сотрудницу call-центра за продажу данных абонентов

В Ростовской области осудили сотрудницу call-центра за продажу данных абонентов

10 сентября 2024, 10:55
Фото: Unsplash
В Ростовской области осудили сотрудницу call-центра за продажу данных абонентов
Суд в Ростовской области вынес приговор сотруднице федерального мобильного оператора за продажу персональных данных пользователей, сообщает региональное УФСБ России.

Известно, что жительница Ростовской области в 2022 году устроилась на работу в call-центр оператора сотовой связи. В течение двух лет за денежное вознаграждение она передавала третьим лицам билинговую информацию и копии детализаций абонентов.

Новошахтинский горсуд признал злоумышленницу виновной по части 2 статьи 138 УК РФ. Она получила один год условно.

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Читайте также о том, что жительницу Ростова-на-Дону осудили за осквернение мемориального комплекса в Сочи. Женщина сжигала мусор в Вечном огне.

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#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Суд#Незаконная торговля#Продажа#Осуждение#Личные данные#Данные#Сотовая связь#Персональные данные#Мобильный оператор
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