В Ростовской области осудили сотрудницу call-центра за продажу данных абонентов

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Известно, что жительница Ростовской области в 2022 году устроилась на работу в call-центр оператора сотовой связи. В течение двух лет за денежное вознаграждение она передавала третьим лицам билинговую информацию и копии детализаций абонентов.
Новошахтинский горсуд признал злоумышленницу виновной по части 2 статьи 138 УК РФ. Она получила один год условно.
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