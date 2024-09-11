Эксперты рассказали, что делать, если на вас заочно оформили кредит

В основном жертвами мошенников становятся физлица. За три месяца у обычных людей украли почти два миллиарда рублей. Как правило, злоумышленники выманивают деньги при общении по телефону или в соцсетях. На втором месте по частоте атак — рассылка вирусов в мессенджерах. Пользователи получают сообщения с программой-шпионом или ссылки на сторонние сайты, после чего взламывают их аккаунты на «Госуслугах» и защиту в приложениях банков.