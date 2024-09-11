Эксперты рассказали, что делать, если на вас заочно оформили кредит

Posted 11 сентября, 07:30
Published 11 сентября, 07:30
Modified 11 сентября, 07:32
Updated 11 сентября, 07:32
Случаев с мошенничеством стало так много, что они подстерегают нас на каждом шагу: в соцсетях, при телефонных звонках, в приложениях. Иногда можно узнать об оформленном кредите совершенно случайно — например, когда он действительно понадобится, а его не одобрят из-за мошеннических займов в микроорганизациях.
Как сообщают «Новые известия», ежедневно кибермошенники совершают порядка 150 тысяч атак. За первый квартал злоумышленники разжились примерно 4,3 миллиарда рублей.
В основном жертвами мошенников становятся физлица. За три месяца у обычных людей украли почти два миллиарда рублей. Как правило, злоумышленники выманивают деньги при общении по телефону или в соцсетях. На втором месте по частоте атак — рассылка вирусов в мессенджерах. Пользователи получают сообщения с программой-шпионом или ссылки на сторонние сайты, после чего взламывают их аккаунты на «Госуслугах» и защиту в приложениях банков.
Первым делом — сделать запрос в БКИ — Бюро кредитных историй, узнать о возможных микрозаймах на ваше имя. Затем подать заявление в полицию, подготовив доказательства своей непричастности.
После этого следует обратиться в кредитную организацию, взять копию талона-уведомления и отнести его в банк или МФО, где за вами числится долг. Если подтвердится, что кредит выдали мошенникам, то банк может аннулировать кредитный договор.
Если этого не произошло, можно обжаловать действия сотрудников кредитной организации в ЦБ, либо готовиться к суду. Чтобы подать иск, нужны следующие документы: кредитный договор с приложениями, копия паспорта, сделанная в банке при выдаче кредита, реквизиты счета, куда перечислили средства, кассовые ордер о списании денег, имя сотрудника, который оформлял кредит, адрес офиса банка или микрозаймовой организации.
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