Поставщик оборудования для СВО предлагал взятку в 20 млн рублей сотруднику ФСБ

Posted 12 сентября, 14:31
Published 12 сентября, 14:31
Modified 12 сентября, 14:33
Updated 12 сентября, 14:33
В ходе оперативного эксперимента с поличным задержан сотрудник внутренней безопасности крупного энергетического холдинга. Он предложил взятку в 20 миллионов рублей сотрудники управления ФСБ по Ростовской области. За деньги он просил прекратить проверку предприятия, поставляющего оборудование для нужд фронта.
Во время задержания взяткодатель оказал сопротивление и попытался сбежать. В отношении задержанного возбуждено уголовно дело по статье «Посредничество во взяточничестве».
Против «неустановленных лиц» в руководстве предприятия откроют дело о даче взятки.
Ранее стало известно, что больше 40 полицейских Ростова пойдут под суд по делу об участии в ОПГ.