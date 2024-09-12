Поставщик оборудования для СВО предлагал взятку в 20 млн рублей сотруднику ФСБ

В ходе оперативного эксперимента с поличным задержан сотрудник внутренней безопасности крупного энергетического холдинга. Он предложил взятку в 20 миллионов рублей сотрудники управления ФСБ по Ростовской области. За деньги он просил прекратить проверку предприятия, поставляющего оборудование для нужд фронта.