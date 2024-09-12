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Posted 12 сентября, 14:31

Published 12 сентября, 14:31

Modified 12 сентября, 14:33

Updated 12 сентября, 14:33

Поставщик оборудования для СВО предлагал взятку в 20 млн руб сотруднику ФСБ

Поставщик оборудования для СВО предлагал взятку в 20 млн рублей сотруднику ФСБ

12 сентября 2024, 14:31
Фото: mil.ru. для иллюстрации
Поставщик оборудования для СВО предлагал взятку в 20 млн руб сотруднику ФСБ
Сотруднику ФСБ в Ростовской области предлагали многомиллионную взятку, сообщили в ведомстве.

В ходе оперативного эксперимента с поличным задержан сотрудник внутренней безопасности крупного энергетического холдинга. Он предложил взятку в 20 миллионов рублей сотрудники управления ФСБ по Ростовской области. За деньги он просил прекратить проверку предприятия, поставляющего оборудование для нужд фронта.

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Во время задержания взяткодатель оказал сопротивление и попытался сбежать. В отношении задержанного возбуждено уголовно дело по статье «Посредничество во взяточничестве».

Против «неустановленных лиц» в руководстве предприятия откроют дело о даче взятки.

Ранее стало известно, что больше 40 полицейских Ростова пойдут под суд по делу об участии в ОПГ.

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