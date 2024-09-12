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Posted 12 сентября, 14:06

Published 12 сентября, 14:06

Modified 12 сентября, 14:08

Updated 12 сентября, 14:08

Богатые ростовчане: топ-5 владельцев промышленных предприятий Дона

Топ-5 владельцев промышленных предприятий Ростовской области

12 сентября 2024, 14:06
Фото: 1MI
Богатые ростовчане: топ-5 владельцев промышленных предприятий Дона

Владелец «Глории Джинс» стал самым богатым промышленником Ростовской области

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RostovGazeta составила топ-100 богатейших бизнесменов Ростовской области. Семеро из них владеют самыми прибыльными заводами в регионе.

Лидером среди «заводских» стал Владимир Мельников, которому принадлежит АО «Глория Джинс» с сетью торговых точек и швейных фабрик. Сумма всей выручки бизнесмена — более 96 млрд рублей.

Второй по величине промышленник — Киряки Саввиди. Она владеет ООО «РКЗ-Тавр», которое занимается производством колбасных изделий и мясных деликатесов в ЮФО. В активах у бизнес-леди около 34,7 млрд рублей.

«Бронза» среди тяжелой промышленности досталась Дмитрию Удрасу, которому принадлежит почти треть ПАО «Ростсельмаш». Кроме этого ему частично или полностью принадлежит еще 25 компаний с суммой выручки более 42 млрд рублей.

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Четвертое место у Юрия Рязанова (в активах 30,5 млрд рублей), совладельца компании «Ростсельмаш».

Компаньон Удраса и Рязанова Константин Бабкин стал пятым среди крупнейших владельцев заводов в Ростовской области. В его собственности ООО «Алекомашинери», ООО «АПО Алеко-полимеры», ООО «Никагрупп», ООО «Ника», ООО «ТМ», ООО «Паритет». Общая выручка с предприятий — 4,7 млрд рублей.

В топ богатейших людей Ростова попали еще 95 человек. О том, кто эти счастливчики, рассказываем в уникальном проекте RostovGazeta.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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