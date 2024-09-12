Топ-5 владельцев промышленных предприятий Ростовской области

Posted 12 сентября, 14:06
Published 12 сентября, 14:06
Modified 12 сентября, 14:08
Updated 12 сентября, 14:08
Лидером среди «заводских» стал Владимир Мельников, которому принадлежит АО «Глория Джинс» с сетью торговых точек и швейных фабрик. Сумма всей выручки бизнесмена — более 96 млрд рублей.
Второй по величине промышленник — Киряки Саввиди. Она владеет ООО «РКЗ-Тавр», которое занимается производством колбасных изделий и мясных деликатесов в ЮФО. В активах у бизнес-леди около 34,7 млрд рублей.
«Бронза» среди тяжелой промышленности досталась Дмитрию Удрасу, которому принадлежит почти треть ПАО «Ростсельмаш». Кроме этого ему частично или полностью принадлежит еще 25 компаний с суммой выручки более 42 млрд рублей.
Четвертое место у Юрия Рязанова (в активах 30,5 млрд рублей), совладельца компании «Ростсельмаш».
Компаньон Удраса и Рязанова Константин Бабкин стал пятым среди крупнейших владельцев заводов в Ростовской области. В его собственности ООО «Алекомашинери», ООО «АПО Алеко-полимеры», ООО «Никагрупп», ООО «Ника», ООО «ТМ», ООО «Паритет». Общая выручка с предприятий — 4,7 млрд рублей.
В топ богатейших людей Ростова попали еще 95 человек. О том, кто эти счастливчики, рассказываем в уникальном проекте RostovGazeta.