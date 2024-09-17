АО СК «РСХБ-Страхование» обсудило вопросы развития агрострахования садоводства

Posted 17 сентября, 07:06
Published 17 сентября, 07:06
Modified 17 сентября, 07:06
Updated 17 сентября, 07:06
Мероприятие было организовано при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ, Правительства Тамбовской области и Национального союза агростраховщиков.
В ходе выступления Олег Блинков, заместитель генерального директора АО СК «РСХБ-Страхование», отметил, что развитие страхования для садоводческих хозяйств должно являться одним из приоритетов страхового сообщества. На данный момент садоводам доступны две программы страхования — классическое и страхование с господдержкой.
На условиях господдержки многолетние насаждения можно застраховать от главных рисков потери урожая и плодовых деревьев — заморозки, град, суховей, переувлажение почвы, проникновение и распространение вредителей, нарушение тепло-, электро-, водоснабжения в результате стихийного бедствия. Государство субсидирует 50% затрат.
Классическое страхование предполагает защиту от широкого перечня опасных природных явлений и прочих рисков, а также возможность заключить договор страхования в любой период (при условии отсутствия опасного природного явления).
Татьяна Соколянская, директор филиала АО СК «РСХБ-Страхование» в городе Тамбове, обратила внимание, что в текущем году возвратные майские заморозки нанесли существенное повреждение плодовым и ягодным культурам, продемонстрировав тем самым слабую защищенность садоводов.
В этой связи садоводческим предприятиям региона не стоит бояться механизма страхования, поскольку он направлен на обеспечение защиты от потерь урожая многолетних насаждений, вызванных опасными природными явлениями, и направлен на сохранение финансовой устойчивости сельхозпредприятий.