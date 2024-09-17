rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 сентября, 07:06

Published 17 сентября, 07:06

Modified 17 сентября, 07:06

Updated 17 сентября, 07:06

АО СК «РСХБ-Страхование» обсудило вопросы развития агрострахования садоводства

АО СК «РСХБ-Страхование» обсудило вопросы развития агрострахования садоводства

17 сентября 2024, 07:06
Фото: 1MI
Реклама. АО СК «РСХБ-СТРАХОВАНИЕ». erid: LjN8KNZXG
13 сентября АО СК «РСХБ-Страхование» приняло участие в пленарном заседании «Агрострахование в садоводстве: проблемы и пути развития», которое прошло в рамках XVIII Всероссийской выставки «День садовода-2024» в Тамбовской области.

Мероприятие было организовано при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ, Правительства Тамбовской области и Национального союза агростраховщиков.

В ходе выступления Олег Блинков, заместитель генерального директора АО СК «РСХБ-Страхование», отметил, что развитие страхования для садоводческих хозяйств должно являться одним из приоритетов страхового сообщества. На данный момент садоводам доступны две программы страхования — классическое и страхование с господдержкой.

На условиях господдержки многолетние насаждения можно застраховать от главных рисков потери урожая и плодовых деревьев — заморозки, град, суховей, переувлажение почвы, проникновение и распространение вредителей, нарушение тепло-, электро-, водоснабжения в результате стихийного бедствия. Государство субсидирует 50% затрат.

Классическое страхование предполагает защиту от широкого перечня опасных природных явлений и прочих рисков, а также возможность заключить договор страхования в любой период (при условии отсутствия опасного природного явления).

Татьяна Соколянская, директор филиала АО СК «РСХБ-Страхование» в городе Тамбове, обратила внимание, что в текущем году возвратные майские заморозки нанесли существенное повреждение плодовым и ягодным культурам, продемонстрировав тем самым слабую защищенность садоводов.

В этой связи садоводческим предприятиям региона не стоит бояться механизма страхования, поскольку он направлен на обеспечение защиты от потерь урожая многолетних насаждений, вызванных опасными природными явлениями, и направлен на сохранение финансовой устойчивости сельхозпредприятий.

Подпишитесь
Популярное