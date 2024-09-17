АО СК «РСХБ-Страхование» обсудило вопросы развития агрострахования садоводства

В ходе выступления Олег Блинков, заместитель генерального директора АО СК «РСХБ-Страхование», отметил, что развитие страхования для садоводческих хозяйств должно являться одним из приоритетов страхового сообщества. На данный момент садоводам доступны две программы страхования — классическое и страхование с господдержкой.