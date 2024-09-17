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Posted 17 сентября, 13:28

Published 17 сентября, 13:28

Modified 17 сентября, 13:30

Updated 17 сентября, 13:30

Депутат от Ростовской области стала вице-спикером Госдумы

Депутат от Ростовской области стала вице-спикером Госдумы

17 сентября 2024, 13:28
Фото: donland.ru
Депутат от Ростовской области стала вице-спикером Госдумы
Парламентария от Ростовской области Викторию Абрамченко утвердили на должность вице-спикера Госдумы РФ, сообщается на портале правовых документов.

Депутаты Госдумы утвердили Викторию Абрамченко на пост зампредседателя нижней палаты Парламента. В официальном документе указано, что теперь депутат от Ростовской области станет вице-спикером.

Свой мандат Абрамченко получила на прошедших в сентябре этого года выборах. Место в парламенте стало вакантным после того, как Госдума досрочно прекратила полномочия депутата от Ростовской области Виталия Кушнарёва. Он решил вернуться в регион, чтобы занять должность министра транспорта области.

Бывший мэр Ростова Кушнарев стал министром транспорта региона
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Ранее депутат Евгений Бессонов дал комментарий о выборах в Ростовской области в этом году.

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