Депутат от Ростовской области стала вице-спикером Госдумы

Свой мандат Абрамченко получила на прошедших в сентябре этого года выборах. Место в парламенте стало вакантным после того, как Госдума досрочно прекратила полномочия депутата от Ростовской области Виталия Кушнарёва. Он решил вернуться в регион, чтобы занять должность министра транспорта области.