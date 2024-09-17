Депутат от Ростовской области стала вице-спикером Госдумы

Posted 17 сентября, 13:28
Published 17 сентября, 13:28
Modified 17 сентября, 13:30
Updated 17 сентября, 13:30
Депутаты Госдумы утвердили Викторию Абрамченко на пост зампредседателя нижней палаты Парламента. В официальном документе указано, что теперь депутат от Ростовской области станет вице-спикером.
Свой мандат Абрамченко получила на прошедших в сентябре этого года выборах. Место в парламенте стало вакантным после того, как Госдума досрочно прекратила полномочия депутата от Ростовской области Виталия Кушнарёва. Он решил вернуться в регион, чтобы занять должность министра транспорта области.