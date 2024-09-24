Трассу из Ростовской области в Крым расширят до четырёх полос

Posted 24 сентября, 13:38
Published 24 сентября, 13:38
Modified 24 сентября, 13:49
Updated 24 сентября, 13:49
В планах расширить до четырёх полос три участка трассы «Ростов — Мариуполь — Мелитополь». Работы по расширению проведут на отрезках с 121 по 131 километры, с 135 по 156 километры и с 156 по 162 километры.
Трассу обновляют и расширяют регулярно. Уже в октябре откроется движение по первым десяти километрам дороги от границы с Ростовской областью до города Новоазовск.
Всего в капитальном обновление дороги участвуют 500 специалистов и три сотни единиц техники. Они работают круглосуточно.