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Posted 24 сентября, 13:38

Published 24 сентября, 13:38

Modified 24 сентября, 13:49

Updated 24 сентября, 13:49

Трассу из Ростовской области в Крым расширят до четырёх полос

Трассу из Ростовской области в Крым расширят до четырёх полос

24 сентября 2024, 13:38
Фото: wikimedia.org
Трассу из Ростовской области в Крым расширят до четырёх полос
«Росавтодор» планирует расширить три крупных участка трассы Р-280 «Новороссия», сообщается на сайте компании.

В планах расширить до четырёх полос три участка трассы «Ростов — Мариуполь — Мелитополь». Работы по расширению проведут на отрезках с 121 по 131 километры, с 135 по 156 километры и с 156 по 162 километры.

Трассу обновляют и расширяют регулярно. Уже в октябре откроется движение по первым десяти километрам дороги от границы с Ростовской областью до города Новоазовск.

Всего в капитальном обновление дороги участвуют 500 специалистов и три сотни единиц техники. Они работают круглосуточно.

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Ранее сообщалось, что на дорогу вокруг Азовского моря понадобится порядка 600 миллиарда рублей.

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