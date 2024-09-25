Таксист назвал самые проблемные места Ростова, куда тяжело вызвать машину

«Как правило, такое происходит с окраинами города, где в момент поступления заказа мало свободных машин из-за невостребованности места. Это самый конец улицы Еременко, Солженицына, улочки в садах на Северном, левый берег. Когда довозишь пассажира, в тех краях приходится долго ждать новый заказ, либо тащиться через полгорода за пассажиром», — рассказывает таксист.