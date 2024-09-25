Таксист назвал самые проблемные места Ростова, куда тяжело вызвать машину

Posted 25 сентября, 15:06
Published 25 сентября, 15:06
Modified 25 сентября, 15:08
Updated 25 сентября, 15:08
По словам Ярослава Акиньшева, «проблемными» заказами водители такси считают те, куда нужно долго добираться, чтобы забрать пассажира.
«Как правило, такое происходит с окраинами города, где в момент поступления заказа мало свободных машин из-за невостребованности места. Это самый конец улицы Еременко, Солженицына, улочки в садах на Северном, левый берег. Когда довозишь пассажира, в тех краях приходится долго ждать новый заказ, либо тащиться через полгорода за пассажиром», — рассказывает таксист.
Особенно не любят ростовские таксисты, добавляет Ярослав Акиньшев, частный сектор в черте города. В основном из-за плохих дорог и узких разъездов.
Ранее RostovGazeta писала о том, что водителей в Ростове предупредили об эвакуации авто с Газетного и Университетского.