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Posted 25 сентября, 15:06

Published 25 сентября, 15:06

Modified 25 сентября, 15:08

Updated 25 сентября, 15:08

Таксист назвал самые проблемные места Ростова, куда тяжело вызвать машину

Таксист назвал самые проблемные места Ростова, куда тяжело вызвать машину

25 сентября 2024, 15:06
Фото: 1MI
Таксист назвал самые проблемные места Ростова, куда тяжело вызвать машину
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Хуже, чем на окраинах, только в самом центре: ростовский водитель одного из городских сервисов такси Ярослав Акиньшев назвал самые проблемные места Ростова для вызова такси.

По словам Ярослава Акиньшева, «проблемными» заказами водители такси считают те, куда нужно долго добираться, чтобы забрать пассажира.

«Как правило, такое происходит с окраинами города, где в момент поступления заказа мало свободных машин из-за невостребованности места. Это самый конец улицы Еременко, Солженицына, улочки в садах на Северном, левый берег. Когда довозишь пассажира, в тех краях приходится долго ждать новый заказ, либо тащиться через полгорода за пассажиром», — рассказывает таксист.

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Особенно не любят ростовские таксисты, добавляет Ярослав Акиньшев, частный сектор в черте города. В основном из-за плохих дорог и узких разъездов.

Ранее RostovGazeta писала о том, что водителей в Ростове предупредили об эвакуации авто с Газетного и Университетского.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ростов
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