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Posted 26 сентября, 15:04

Published 26 сентября, 15:04

Modified 26 сентября, 15:08

Updated 26 сентября, 15:08

Финансист посоветовал ростовчанам хранить сбережения в золоте

Финансист посоветовал ростовчанам хранить сбережения в золоте

26 сентября 2024, 15:04
Фото: wikimedia.org
Финансист посоветовал ростовчанам хранить сбережения в золоте
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Эксклюзив
В 2024 году золото снова активно поднимается в цене, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский финансист Арутюн Аванесян.

Драгоценные металлы традиционно считаются одним из самых надежных способов сохранить сбережения. И если раньше люди покупали золотые и серебряные украшения, то сейчас есть возможность купить непосредственно металл прямо в приложении или офисе банка.

«Сейчас доля золота на рынке растет, на рудниках его добыли почти 929 тонн, а доля поставок возросла почти на 4%. Логично было бы и цене на него падать, но в данном случае золото дорожает по причине обесценивания валют и общего роста объемов денежной массы», — объясняет эксперт.
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Арутюн Аванесянсоветует ростовчанам с осторожностью покупать золото, так как после активного периода закупок металлом, инвесторы начнут его продавать и цена может начать снижаться.

«Вложение в драгоценные металлы стоит рассматривать как долгосрочную перспективу, даже не на несколько лет, а на несколько десятков. Это действительно хороший способ защитить сбережения от инфляции, но на получение выгоды в краткие сроки рассчитывать не стоит», — замечает эксперт.

По мнению финансиста, стоимость золота будет расти как минимум до конца 2024 года.

Ранее RostovGazeta писала о том, куда лучше вкладывать деньги.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Финансы#Финансист
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