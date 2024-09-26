Финансист посоветовал ростовчанам хранить сбережения в золоте

Posted 26 сентября, 15:04
Published 26 сентября, 15:04
Modified 26 сентября, 15:08
Updated 26 сентября, 15:08
Драгоценные металлы традиционно считаются одним из самых надежных способов сохранить сбережения. И если раньше люди покупали золотые и серебряные украшения, то сейчас есть возможность купить непосредственно металл прямо в приложении или офисе банка.
«Сейчас доля золота на рынке растет, на рудниках его добыли почти 929 тонн, а доля поставок возросла почти на 4%. Логично было бы и цене на него падать, но в данном случае золото дорожает по причине обесценивания валют и общего роста объемов денежной массы», — объясняет эксперт.
Арутюн Аванесянсоветует ростовчанам с осторожностью покупать золото, так как после активного периода закупок металлом, инвесторы начнут его продавать и цена может начать снижаться.
«Вложение в драгоценные металлы стоит рассматривать как долгосрочную перспективу, даже не на несколько лет, а на несколько десятков. Это действительно хороший способ защитить сбережения от инфляции, но на получение выгоды в краткие сроки рассчитывать не стоит», — замечает эксперт.
По мнению финансиста, стоимость золота будет расти как минимум до конца 2024 года.
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