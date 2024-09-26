Финансист посоветовал ростовчанам хранить сбережения в золоте

«Вложение в драгоценные металлы стоит рассматривать как долгосрочную перспективу, даже не на несколько лет, а на несколько десятков. Это действительно хороший способ защитить сбережения от инфляции, но на получение выгоды в краткие сроки рассчитывать не стоит», — замечает эксперт.