От «Абсолютных шедевров» до «Последнего дня»: куда сходить в Ростове 28 и 29 сентября

Posted 27 сентября, 08:48
Published 27 сентября, 08:48
Modified 27 сентября, 12:29
Updated 27 сентября, 12:29
29 сентября в ДК «Ростсельмаш» поставят комедию «Примадонны» (16+). Спектакль вдохновлён фильмом «В джазе только девушки». Главные герои постановки Джек и Лео — незадачливые актёры, которые играют за небольшие гонорары в провинциальных театрах. Однажды у них появляется шанс изменить свою судьбу. Они узнают, что престарелая миллионерша разыскивает пропавших много лет назад племянниц, чтобы передать им все свои деньги. Джек и Лео решают использовать свои актёрские способности, чтобы обмануть старуху и стать самим миллионерами.
В субботу, 28 сентября, в Молодёжном театре пройдёт спектакль «Горе от ума» (16+). Постановщики обещают рассказать эту всемирно известную историю современным художественным языком, при этом не меняя ни слова из комедии Александра Грибоедова.
В театре «Линии» 28 и 29 сентября покажут «Академию смеха» (16+). Этот спектакль признан мировым театральным хитом. По сюжету, молодой драматург идёт на приём к цензору, чтобы получить разрешение на постановку новой комедийной пьесы. Цензор — человек, который никогда в жизни не смеялся и не понимает, зачем нужен смех и театр вообще. Драматургу предстоит убедить его в необходимости поставить пьесу и, самое главное, рассмешить.
С маленькими зрителями можно посетить спектакль «Русалочка» (0+) в театре кукол. В постановке умело используется светомузыка, смелые конструктивные решения вождения кукол, яркие материалы и краски. Постановщикам удалось добиться изумительного эффекта «подводного царства».
28 сентября на «Кроп Арене» выступит певица Mary Gu (12+). Свой жанр артистка описывает как «лиричный думающий поп». Среди её хитов — «Не влюбляйся», «Дисней», «Косички», «Два выстрела» и другие.
В этот же день на «Пересвет-Арене» пройдёт концерт певицы Евы Власовой (16+). В программу войдут новые песни, а также хиты «Танцуй вопреки», «Она», «Бывшая», «Ты счастлива», «Танцы до упаду», «Птица Сирин» и другие.
Любители классики могут сходить на концерты в филармонии. Например, 28 сентября там запланирован концерт «Абсолютные шедевры» (6+). В четырёх симфонических программах прозвучат сочинения Бетховена, Шостаковича, Равеля, Чайковского, Берлиоза.
В джаз-клубе «Эссе» в субботу выступит South Funk (18+). В программе концерта известные песни на английском и русском языках таких исполнителей, как Майкл Джексон, Стиви Вандер, Бруно Марс, Уитни Хьюстон, Леонид Агутин и другие.
В этот же день в «Эссе» пройдёт концерт Samarin Band (12+). Алексей Самарин — талантливый пианист и композитор. Его авторский проект Samarin Band называют качественным миксом инструментального джаза, этники и фанка. Участвовать в своих концертах пианист всегда приглашает лучших музыкантов. В программе вечера прозвучат авторские композиция Алексея Самарина, а также джазовая классика.
В кино состоялась премьера фантастического фильма «Последний день Земли» (18+). В центре сюжета — обычная семья, которая во время прогулки под парусами становится свидетелями катаклизма: океан отступает, полностью осушая землю на многие тысячи километров. Выжившим приходится сражаться с чудовищами, обитающими на морском дне, и друг с другом. Но вскоре океан вернётся, и этот прилив может стать последним для человечества.
Также в кинотеатрах начался показ испанской драмы «Учитель, обещавший море» (18+). Главный герой картины — молодой учитель Антони Бенайжес, которые приезжает в провинцию, чтобы преподавать в деревенской школе. С помощью новаторского педагогического метода Антони вдохновляет своих учеников и даёт обещание: показать им море, которого они никогда не видели. Но такой свободный и творческий подход не устраивает часть консервативно настроенных родителей.
С детьми можно сходить на мультик «Команда монстров» (6+). По сюжету, доброе привидение Элли живёт в мире, населённом причудливыми троллями, мумиями, оборотнями и даже вампирами. Элли изучает науку «привидениеведение». Она посвящена тому, как пугать людей. Однажды Элли и её команде монстров предстоит отправиться в город людей — путешествие, полное приключений и опасностей.
Также в кино покажут нестареющую классику. Например, аниме Хаяо Миядзаки «Ведьмина служба доставки» (6+), мультики «Красавица и чудовище» (6+), «Анастасия» (6+), а также фильмы «Король Лев» (6+) и «Назад в будущее» (12+).
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