От «Абсолютных шедевров» до «Последнего дня»: куда сходить в Ростове 28 и 29 сентября

29 сентября в ДК «Ростсельмаш» поставят комедию «Примадонны» (16+). Спектакль вдохновлён фильмом «В джазе только девушки». Главные герои постановки Джек и Лео — незадачливые актёры, которые играют за небольшие гонорары в провинциальных театрах. Однажды у них появляется шанс изменить свою судьбу. Они узнают, что престарелая миллионерша разыскивает пропавших много лет назад племянниц, чтобы передать им все свои деньги. Джек и Лео решают использовать свои актёрские способности, чтобы обмануть старуху и стать самим миллионерами.