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Posted 29 сентября, 14:50

Published 29 сентября, 14:50

Modified 29 сентября, 14:52

Updated 29 сентября, 14:52

Из-за песчаной бури в Ростове загрязнение воздуха достигло высокого уровня

Качество воздуха резко ухудшилось в Ростове-на-Дону 29 сентября

Обновлено 29 сентября 2024, 14:52
Фото: rostovgazeta.ru
Из-за песчаной бури в Ростове загрязнение воздуха достигло высокого уровня
В Ростове ухудшилось качество воздуха из-за песчаной бури, которая бушует 29 сентября, сообщается на сайте AccuWeather.

По данным специалистов, уровень загрязнения воздуха в Ростове за последний час достиг значения 51. Это считается высоким уровнем, небезопасным для людей с повышенной чувствительностью.

— Если вы почувствуете затрудненное дыхание или раздражение горла, сократите время пребывания на улице, — предупреждают горожан эксперты.
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Как сообщала RostovGazeta, песчаная буря накрыла донской регион 29 сентября. Сначала из-за этого ухудшилась видимость вдали. Спустя несколько часов частички почвы с ветром стали помехой обзору еще больше. Теперь с трудом можно разглядеть здания, расположенные всего в нескольких десятках метров.

Предположительно, пыльная буря продлится еще несколько дней. По прогнозам синоптиков, она ожидается до 2 октября.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Экология#Загрязнение воздуха#Ростов#Песчаная буря#Качество воздуха
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