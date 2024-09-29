Качество воздуха резко ухудшилось в Ростове-на-Дону 29 сентября

Как сообщала RostovGazeta, песчаная буря накрыла донской регион 29 сентября. Сначала из-за этого ухудшилась видимость вдали. Спустя несколько часов частички почвы с ветром стали помехой обзору еще больше. Теперь с трудом можно разглядеть здания, расположенные всего в нескольких десятках метров.