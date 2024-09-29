Качество воздуха резко ухудшилось в Ростове-на-Дону 29 сентября

Posted 29 сентября, 14:50
Published 29 сентября, 14:50
Modified 29 сентября, 14:52
Updated 29 сентября, 14:52
По данным специалистов, уровень загрязнения воздуха в Ростове за последний час достиг значения 51. Это считается высоким уровнем, небезопасным для людей с повышенной чувствительностью.
— Если вы почувствуете затрудненное дыхание или раздражение горла, сократите время пребывания на улице, — предупреждают горожан эксперты.
Как сообщала RostovGazeta, песчаная буря накрыла донской регион 29 сентября. Сначала из-за этого ухудшилась видимость вдали. Спустя несколько часов частички почвы с ветром стали помехой обзору еще больше. Теперь с трудом можно разглядеть здания, расположенные всего в нескольких десятках метров.
Предположительно, пыльная буря продлится еще несколько дней. По прогнозам синоптиков, она ожидается до 2 октября.
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