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Качество воздуха

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Сентябрь
Качество воздуха резко ухудшилось в Ростове-на-Дону 29 сентября
В Ростове ухудшилось качество воздуха из-за песчаной бури, которая бушует 29 сентября, сообщается на сайте AccuWeather.
29 сентября, 14:50
Жители Ростова-на-Дону подышали чистым воздухом и увидели НЛО
20 сентября, 16:12
Самый чистый воздух среди городов России выявили в Ростове-на-Дону
Ростов вышел в лидеры по самому чистому воздуху среди городов России, следует из актуальной карты загрязненности воздуха на платформе nebo.live.
20 сентября, 09:18
На Ростовскую область надвигается пыльная буря
1 сентября, 14:13
Август
В Ростовской области закрывают супермаркеты и полыхают дома у горящей нефтебазы
23 августа, 19:04
Роспотребнадзор проверил воздух в Пролетарске из-за пожара на нефтебазе
20 августа, 09:36
Июнь
Роспотребнадзор сообщил о состоянии воздуха из-за пожара в Азове
После атаки БПЛА произошло возгорание резервуаров с нефтепродуктами в Азове. Лаборатория Роспотребнадзора провела состояние воздуха после пожара, сообщил глава Ростовской области Василий Голубев.
18 июня, 05:06
Апрель
Эколог предупредил об усиленном воздействии африканской бури на воздух в Ростове
Воздействие пыльной бури из Африки на качество воздуха в Ростовской области получилось усиленным из-за имеющихся в регионе проблем, сообщил RostovGazeta эколог Андрей Зайчиков.
26 апреля, 13:31

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