Эколог предупредил об усиленном воздействии африканской бури на воздух в Ростове

Воздействие пыльной бури из Африки на качество воздуха в Ростовской области получилось усиленным из-за имеющихся в регионе проблем, сообщил RostovGazeta эколог Андрей Зайчиков.