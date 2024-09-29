Таксист рассказал, почему отказывается возить некоторых ростовчан

«Для перевозки таких пассажиров нужны особые условия. Например, чтобы у водителя было детское кресло или не было аллергии на животных. Я работал в Москве и там таких случаев было меньше, если честно. В Ростове многие видимо пытаются сэкономить и поехать по обычному тарифу, потому что свободных авто на нем больше, а время ожидания и цена — меньше», — объясняет таксист.