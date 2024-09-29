Таксист рассказал, почему отказывается возить некоторых ростовчан

Posted 29 сентября, 11:51
Published 29 сентября, 11:51
Modified 29 сентября, 11:53
Updated 29 сентября, 11:53
Самыми частыми претендентами на отказ от поездки среди ростовчан, по мнению таксиста Ярослава Акиньшева, становятся пассажиры с животными и детьми.
«Для перевозки таких пассажиров нужны особые условия. Например, чтобы у водителя было детское кресло или не было аллергии на животных. Я работал в Москве и там таких случаев было меньше, если честно. В Ростове многие видимо пытаются сэкономить и поехать по обычному тарифу, потому что свободных авто на нем больше, а время ожидания и цена — меньше», — объясняет таксист.
Водитель может отменить поездку также в том случае, если в салон одного такси хотят сесть более четырех пассажиров.
«Были случаи, когда пришлось отказать многодетной семье. У них трое детей, один уже мог ездить без кресла, еще двое — нет. У меня в салоне тогда было одно кресло, родители предлагали взять еще одного ребенка на руки. Это просто небезопасно», — говорит Ярослав Акиньшев.
Таксист добавляет, что водитель вправе отказать пассажирам, которые хотят перевезти слишком много багажа в легковом авто, или тем, кто находится в сильном алкогольном опьянении.
Ранее RostovGazeta писала о том, что мошенник из Ростовской области заставлял таксистов покупать еду для чиновников.
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