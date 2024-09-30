Ростовский таксист назвал самую неприятную категорию пассажиров

Posted 30 сентября, 06:24
Published 30 сентября, 06:24
Modified 30 сентября, 06:26
Updated 30 сентября, 06:26
Ростовчане часто жалуются в социальных сетях на грубость таксистов, опасную манеру вождения и высокие цены за вызов авто. Мы решили спросить самих водителей такси, какие пассажиры им не по душе.
Водитель такси одного из ростовских сервисов Ярослав Акиньшев считает самыми неприятными поездки с пьяными и курящими людьми.
«Чаще всего пьяной приходиться возить молодежь. Обычно пачками человека по 3-4, все едут с гулянки в одно и то же место, к кому-то домой или в общежитие. После них остается запах перегара в салоне, кто-то может что-то разлить, рассыпать, кого-то может стошнить. После них неприятно садиться в машину», — жалуется таксист.
Курящие пассажиры тоже доставляют много хлопот — салон пропитывается запахом дыма, в авто может попадать пепел, а в некоторых случаях и вовсе после поездки на сидении может появиться прожженная дыра.
«Просишь не курить — злятся, ставят рейтинг низкий. Хотя такси — вроде как общественное место и курить тут запрещено», — отмечает Ярослав Акиньшев.
Неприятности, по словам водителя, часто происходят и в том случае, если родители с ребенком, который должен во время поездки находиться в детском кресле, вызывают машину по обычному тарифу.
«Они начинают уговаривать, пугать, что кому-то нажалуются. А у нас на этот счет свои правила. Нельзя перевозить детей без детского кресла. В случае чего — это, во-первых, травмы, а во-вторых, огромные штрафы», — заключает собеседник RostovGazeta.
Ранее RostovGazeta писала о том, что таксист «Яндекса» напал на пассажирку в Ростовской области и пытался ее задушить.
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