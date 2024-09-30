Ростовский таксист назвал самую неприятную категорию пассажиров

«Чаще всего пьяной приходиться возить молодежь. Обычно пачками человека по 3-4, все едут с гулянки в одно и то же место, к кому-то домой или в общежитие. После них остается запах перегара в салоне, кто-то может что-то разлить, рассыпать, кого-то может стошнить. После них неприятно садиться в машину», — жалуется таксист.