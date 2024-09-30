rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 сентября, 12:37

Published 30 сентября, 12:37

Modified 30 сентября, 12:39

Updated 30 сентября, 12:39

Спасатель рассказал, как ростовчанам защититься от пыльной бури

Спасатель рассказал, как защититься от пыльной бури в Ростове-на-Дону

30 сентября 2024, 12:37
Фото: rostovgazeta.ru
Спасатель рассказал, как ростовчанам защититься от пыльной бури
Сюжет
Эксклюзив
По прогнозам региональных синоптиков с сайта Северо-Кавказского УГМС пыльная буря может продлиться в Ростовской области до 1 октября. Ростовский спасатель Артем Белков рассказал RostovGazeta о том, как защититься от негативного воздействия этого неприятного природного явления.

Артем Белков рекомендует при приближении пыльной бури плотно закрыть окна и двери.

«Если пыльная буря застала вас в дороге, и видимость снизилась, лучше съехать с трассы и переждать, пока видимость не улучшится», — рекомендует спасатель.

Стало известно, какой вред нанесла пыльная буря озимым посевам в Ростовской области
Узнать подробнее

Артем Белков предупреждает, что в пыльную бурю не рекомендуется выходить на улицу.
«Если возникает острая необходимость выйти, помните, что пыльная буря всегда связана с сильным ветром. Избегайте маршрута рядом со старыми деревьями, разрушающимися и ветхими зданиями, свалками», — предупреждает эксперт.

Спасатель рекомендует в пыльную бурю надевать медицинскую маску, а глаза защищать очками.

Ранее RostovGazeta писала о том, что воздух может стать опасным для людей из-за пыльной бури в Ростовской области.

Читайте также:
Коровы валяются: из-за пыльной бури в Ростовской области на трассах сбивают животныхКлиматолог Иошпа рассказал, когда песчаная буря покинет Ростовскую областьИтоги недели: Ростовскую область накрыла пыльная буря и новый штамм COVID-19
#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пыльные бури#Пыльная буря
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика