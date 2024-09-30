Спасатель рассказал, как защититься от пыльной бури в Ростове-на-Дону

Posted 30 сентября, 12:37
Published 30 сентября, 12:37
Modified 30 сентября, 12:39
Updated 30 сентября, 12:39
Артем Белков рекомендует при приближении пыльной бури плотно закрыть окна и двери.
«Если пыльная буря застала вас в дороге, и видимость снизилась, лучше съехать с трассы и переждать, пока видимость не улучшится», — рекомендует спасатель.
Артем Белков предупреждает, что в пыльную бурю не рекомендуется выходить на улицу.
«Если возникает острая необходимость выйти, помните, что пыльная буря всегда связана с сильным ветром. Избегайте маршрута рядом со старыми деревьями, разрушающимися и ветхими зданиями, свалками», — предупреждает эксперт.
Спасатель рекомендует в пыльную бурю надевать медицинскую маску, а глаза защищать очками.
Ранее RostovGazeta писала о том, что воздух может стать опасным для людей из-за пыльной бури в Ростовской области.
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