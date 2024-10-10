Огромные пробки сковали центр Ростова из-за неработающих светофоров

Posted 10 октября, 13:10
Published 10 октября, 13:10
Modified 10 октября, 13:12
Updated 10 октября, 13:12
Светофоры не работают на пересечении Садовой и Соколова, Садовой и Ворошиловского, а также Соколова и Суворова. Это связано с плановым отключением электричества. Заработать дорожная техника должна 10 октября в 20.00.
По словам водителей в соцсетях, регулировщики не справляются с работой. Из-за этого весь центр Ростова сковали огромные пробки. Особенно сложная дорожная ситуация сложилась на Ворошиловском проспекте. Также автомобилисты сообщали об аварийных ситуациях.
По данным на три часа дня, дорожная обстановка в городе оценивается в четыре балла.
Ранее легковушка попала в ДТП и врезалась в столб в Ростове.