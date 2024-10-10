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Posted 10 октября, 13:10

Published 10 октября, 13:10

Modified 10 октября, 13:12

Updated 10 октября, 13:12

Огромные пробки сковали центр Ростова из-за неработающих светофоров

Огромные пробки сковали центр Ростова из-за неработающих светофоров

10 октября 2024, 13:10
Фото: t.me/rostovrnd/
Огромные пробки сковали центр Ростова из-за неработающих светофоров
В центральной части Ростова не работают сразу три светофора, из-за чего собираются дорожные заторы, сообщают «Яндекс. Карты».

Светофоры не работают на пересечении Садовой и Соколова, Садовой и Ворошиловского, а также Соколова и Суворова. Это связано с плановым отключением электричества. Заработать дорожная техника должна 10 октября в 20.00.

В центре Ростова отключили светофоры 10 октября
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Фото: Яндекс. Карты

По словам водителей в соцсетях, регулировщики не справляются с работой. Из-за этого весь центр Ростова сковали огромные пробки. Особенно сложная дорожная ситуация сложилась на Ворошиловском проспекте. Также автомобилисты сообщали об аварийных ситуациях.

По данным на три часа дня, дорожная обстановка в городе оценивается в четыре балла.

Ранее легковушка попала в ДТП и врезалась в столб в Ростове.

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