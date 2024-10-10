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Posted 10 октября, 07:57

Published 10 октября, 07:57

Modified 10 октября, 07:59

Updated 10 октября, 07:59

В центре Ростова не работают светофоры

В центре Ростова отключили светофоры 10 октября

10 октября 2024, 07:57
Фото: Unsplash
В центре Ростова не работают светофоры
Несколько светофоров отключили в центре Ростова с утра 10 октября, сообщает городская администрация.

Сигнальные фонари перестали работать в 09:00 мск. Плановое отключение электросетей коснулось светофоров, расположенных на перекрестках улицы Большой Садовой с проспектами Соколова и Ворошиловским, а также на пересечении Соколова с улицей Суворова.

Восстановить электроснабжение на этих участках обещают не раньше 20:00 мск. На этот период, скорее всего, за движением будет следить регулировщик.

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Автомобилистам стоит учитывать дорожную обстановку и выбирать альтернативные маршруты.

Полный список адресов Ростова-на-Дону, где отключили свет 10 октября, можно посмотреть в материале RostovGazeta. Там же опубликованы номера домов и улицы, на которых пройдут массовые отключения на следующий день, 11 октября.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Автомобили#Городская администрация#Электроснабжение#Светофоры#Отключение
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