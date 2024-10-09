Движение на проспекте Стачки в Ростове заблокировано из-за ДТП на мосту

Posted 9 октября, 06:33
Published 9 октября, 06:33
Modified 9 октября, 06:35
Updated 9 октября, 06:35
Авария произошла на мосту Стачки в направлении центральной части города. Из-за ликвидации последствий ДТП на проспекте собралась пробка в почти четыре километра. Ситуацию усугубляет утренний час-пик.
Заторы собрались и на улицах рядом с проспектом Стачки — Портовой, Привокзальной, Петрашевского и Профсоюзной.
Водителям рекомендуют учитывать сложную ситуацию на дорогах.
В управлении ГИБДД подробностями аварии на мосту Стачки пока не делились.
Также с утра пробка собралась и на трассе М-4 «Дон» рядом с Красным Колос в Ростовской области. Затор там был и накануне вечером из-за ремонтных работ, которые продлятся два месяца.