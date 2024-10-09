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Posted 9 октября, 06:33

Published 9 октября, 06:33

Modified 9 октября, 06:35

Updated 9 октября, 06:35

Движение на проспекте Стачки в Ростове заблокировано из-за ДТП на мосту

Движение на проспекте Стачки в Ростове заблокировано из-за ДТП на мосту

9 октября 2024, 06:33
Фото: Unsplash
Движение на проспекте Стачки в Ростове заблокировано из-за ДТП на мосту
Пробка собралась на проспекте Стачки в Ростове из-за аварии, сообщают «Яндекс. Карты».

Авария произошла на мосту Стачки в направлении центральной части города. Из-за ликвидации последствий ДТП на проспекте собралась пробка в почти четыре километра. Ситуацию усугубляет утренний час-пик.

Заторы собрались и на улицах рядом с проспектом Стачки — Портовой, Привокзальной, Петрашевского и Профсоюзной.

Водителям рекомендуют учитывать сложную ситуацию на дорогах.

В управлении ГИБДД подробностями аварии на мосту Стачки пока не делились.

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Движение на проспекте Стачки в Ростове заблокировано из-за ДТП на мостуДвижение на проспекте Стачки в Ростове заблокировано из-за ДТП на мосту
Движение на проспекте Стачки в Ростове заблокировано из-за ДТП на мосту. Фото: Яндекс. Карты

Также с утра пробка собралась и на трассе М-4 «Дон» рядом с Красным Колос в Ростовской области. Затор там был и накануне вечером из-за ремонтных работ, которые продлятся два месяца.

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