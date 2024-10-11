«Крыша ходила ходуном»: жителей Ростова разбудил страшный грохот

Posted 11 октября, 05:13
Published 11 октября, 05:13
Modified 11 октября, 05:15
Updated 11 октября, 05:15
Силы противовоздушной обороны в Ростовской области сбили беспилотники недалеко от Каменска-Шахтинского района. Всего удалось перехватить четыре дрона. Их нейтрализовали с помощью средств радиоэлектронной борьбы.
К счастью, при отражении атаки никто не пострадал. Разрушений на земле не зафиксировано. Однако некоторых жителей происходящее очень напугало.
— Бахнуло хорошо. Крыша ходуном ходила, двери тряслись, окна чуть не вылетели, — пишут подписчики telegram-канала «Это Ростов новости» в комментариях к посту.
— Ребенок от страха прибежал ко мне, — делятся другие. — Было сильно, коты испугались.
— Я слышала даже при закрытых окнах, — добавляют третьи. — Капец, какой взрыв был!
Ранее атаку дронов отразили в Ростовской области 10 октября. В ту ночь уничтожили десяток БПЛА.