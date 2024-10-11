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Posted 11 октября, 05:13

Published 11 октября, 05:13

Modified 11 октября, 05:15

Updated 11 октября, 05:15

Страшный грохот при работе ПВО разбудил жителей Ростова

«Крыша ходила ходуном»: жителей Ростова разбудил страшный грохот

11 октября 2024, 05:13
Фото: Изображение Midjourney
Страшный грохот при работе ПВО разбудил жителей Ростова

Страшный грохот при работе ПВО разбудил жителей Ростова

Местные жители поделились в соцсетях, как пережили атаку беспилотника ночью 11 октября. По словам ростовчан, в этот раз звук взрыва был особенно громким и страшным.

Силы противовоздушной обороны в Ростовской области сбили беспилотники недалеко от Каменска-Шахтинского района. Всего удалось перехватить четыре дрона. Их нейтрализовали с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

К счастью, при отражении атаки никто не пострадал. Разрушений на земле не зафиксировано. Однако некоторых жителей происходящее очень напугало.

— Бахнуло хорошо. Крыша ходуном ходила, двери тряслись, окна чуть не вылетели, — пишут подписчики telegram-канала «Это Ростов новости» в комментариях к посту.
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— Ребенок от страха прибежал ко мне, — делятся другие. — Было сильно, коты испугались.
— Я слышала даже при закрытых окнах, — добавляют третьи. — Капец, какой взрыв был!

Ранее атаку дронов отразили в Ростовской области 10 октября. В ту ночь уничтожили десяток БПЛА.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Взрыв#Беспилотник#БПЛА
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